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Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 25 Nisan Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

26.04.2021 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 25 Nisan Pazar ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları haftanın 2. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Kıyasıya mücadele yaşanan oyunda dokunulmazlığı kazanmak için iki takım da tüm güçleri ile savaştı. Oyunu kaybeden takım ise konseyde oylama yaptı ve haftanın 2. eleme adayını belirledi. Peki Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu?

Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 25 Nisan Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021'in 25 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 77. bölümünde ünlüler ile gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi.Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takım, ada konseyinde eleme adayı çıkarmamanın rahatlığını yaşadı.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Ünlüler ile gönüllüler takımları dokunulmazlığın ikinci ayağını kazanmak için parkurda kıyasıya mücadele etti. İlk dokunulmazlığı kazanan ünlüler takımı, ikinci dokunulmazlığı da alarak rakip takımdan bir kişiyi eksiltmeyi garantilemek istiyordu. Gönüllüler takımı ise bu sefer dokunulmazlığı kazanarak karşı takımı da eleme potasına sokmaya çalıştı.

Oyuna gönüllüler takımı çok iyi başladı ve skoru 5-0 yaptı. Sonrasında ünlüler ve gönüllüler takımları ikişer sayı aldı ve böylece skor 7-2 oldu.

Survivor'da müthiş mücadele ünlüler takımı, inanılmaz dönüşe imza attı. 7-2 geriden gelerek üst üste aldıkları sayılar ile beraberliği sağladı. Heyecanın dorukta olduğu, nefeslerin tutulduğu dokunulmazlık oyununda gönüllüler, son üç karşılaşmayı alarak skour 10-7 yaptı. Böylece ikinci dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.

Acun Ilıcalı, dokunulmazlık sembolünü üçte iki yapan gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan'a verdi.

SURVİVOR’DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor’da dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı için ada konseyi toplandı. Ünlüler takımı için SMS halk oylaması yapıldıktan sonra ada oylamasına geçildi. Konseyde İsmail ile Sergen arasındaki tartışma şiddetlenince Acun Ilıcalı araya girmek zorunda kaldı.

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Sonra yapılan ada oylamasında ismi yazılanlar İsmail, İlayda, Batuhan idi. Bu isimler arasında adı en çok yazılan İlayda, 2. eleme adayı oldu. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı ise gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan olmuştu.

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TV8 survivor
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