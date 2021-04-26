Survivor'da 2. eleme adayı kim oldu? 25 Nisan Survivor 2021'de dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2021'in 25 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 77. bölümünde ünlüler ile gönüllüler, bir kez daha dokunulmazlık mücadelesi verdi.Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takım, ada konseyinde eleme adayı çıkarmamanın rahatlığını yaşadı.

SURVİVOR’DA 2. DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021’de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu bu akşam oynandı. Ünlüler ile gönüllüler takımları dokunulmazlığın ikinci ayağını kazanmak için parkurda kıyasıya mücadele etti. İlk dokunulmazlığı kazanan ünlüler takımı, ikinci dokunulmazlığı da alarak rakip takımdan bir kişiyi eksiltmeyi garantilemek istiyordu. Gönüllüler takımı ise bu sefer dokunulmazlığı kazanarak karşı takımı da eleme potasına sokmaya çalıştı.

Oyuna gönüllüler takımı çok iyi başladı ve skoru 5-0 yaptı. Sonrasında ünlüler ve gönüllüler takımları ikişer sayı aldı ve böylece skor 7-2 oldu.

Survivor'da müthiş mücadele ünlüler takımı, inanılmaz dönüşe imza attı. 7-2 geriden gelerek üst üste aldıkları sayılar ile beraberliği sağladı. Heyecanın dorukta olduğu, nefeslerin tutulduğu dokunulmazlık oyununda gönüllüler, son üç karşılaşmayı alarak skour 10-7 yaptı. Böylece ikinci dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.