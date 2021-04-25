Survivor All Star yarışmacıları kimler? Survivor All Star 2022'de kimler olacak? Acun Ilıcalı o yarışmacıları açıkladı

Survivor 2021 yarışmasının finaline kısa zaman kala All Star çalışmaları başladı. Survivor All Star, her yıl yapılan Survivor yarışmasında öne çıkan en iyilerin yer aldığı sezon olarak gerçekleştiriliyor. 2022 Survivor All Star yarışmacı isimleri de merak konusu oldu.

Survivor Panorama programına konuk olan Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da olması muhtemel isimleri açıkladı.

Ilıcalı," Son 3 yıldan bir All Star düşünüyoruz. Ağırlık son dönem olacak. Seyircimize sorduğumuz zamanki yüzde All Star'ı istiyor. Bizim şu anda hani banko isim olarak aklımıza gelen Anıl Berk, Sercan, Berkan bir de Ogeday. Kızlardan ise Evrim, Elif, Seda ve Sude. Bizim şu anda tabii teklif götüreceklerimiz bunlar. Biraz erken belirlememiz lazım ki arkadaşlar kampa girsin. All Star Ünlüler ve All Star Gönüllüler olacak" dedi.

Acun Ilıcalı Mert Öcal ile ilgili olarak ise "Soruyu seyircime sormam lazım" dedi.



