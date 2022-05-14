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  4. Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

14.05.2022 01:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 13 Mayıs Cuma yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler 4. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'da Parviz ve Merve'nin gitmesinin ardından geçen hafta eleme olmamıştı. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılarak eleme adayı oldu. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da 4. eleme adayı kim oldu? 13 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star son bölümde 4. dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar, zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlığını ünlüler takımı kazanmayı başardı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da son elenen isim Barış olmuştu. Aynı hafta ise Merve ve Parviz ise sakatlık nedeniyle yarışmadan ayrılmıştı. Üst üste gelen ayrılıklar sonrasında geçen hafta eleme olmamıştı.

GEÇEN HAFTA ELEME OLMADI

Survivor'da geçen haftalarda yaşanan konseyler sonucu ilk eleme adayı Evrim Keklik, ikinci eleme adayı Nisa Bölükbaşı ve üçüncü eleme adayı da Berkan Karabulut olmuştu.

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Survivor'da 4. dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada 4. eleme adayı Seda oldu.

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"SURVIVOR'DA İLK POTAM OLDU"

Eleme potasına giden Seda "Şaşırmadım, 3 kişi kalmıştık zaten. Olması gereken buydu. Survivor'da bu ilk potam oldu. Adım bile yazılmamıştı. Potansiyelim nedir bilmiyorum, kim faydalı olacaksa o kalsın. Benim gitmem gerekiyorsa gideyim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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