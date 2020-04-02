Survivor'da Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım maçı! Ayak tenisini kim kazandı?

Survivor'ın 1 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde, iddia üzerine oynanan ayak tenisi maçında eğlenceli anlar yaşandı. Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım’ın iddiasıyla başlayan ayak tenisi mücadelesinin rövanş karşılaşması yapıldı. Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisine karşı Sercan Yıldırım-Ersin Korkut ikilisi mücadele etti.

ACUN ÖDÜLÜ AÇIKLADI

Acun Ilıcalı oyun öncesinde kazanan takımı destekleyen yarışmacılar için ödülü açıkladı. Ilıcalı kazananların yemek ve tatlı yiyeceğini duyurdu. Sercan'ın çay isteği üzerine de ödüle çay ve kahve de eklendi.

ACUN İLE SERCAN'IN MAÇINI KİM KAZANDI?

Ayak tenisi maçında Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisinin rakibi Sercan Yıldırım-Ersin Korkut ikilisiydi. Normal şartlarda ayak tenisi rövanş karşılaşmasında Sercan Yıldırım ile Aycan aynı takımda olacaktı ancak Aycan’ın sağlık problemi nedeniyle yerine yedek olarak Ersin Korkut katıldı.

Ayak tenisi mücadelesi eğlenceli anlara sahne oldu. Maçın sonucu ise farklı bitti. Acun Medya ekibi oyunu 15-7'lik skorla kazanmayı başardı.



