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Survivor'da Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım maçı! Ayak tenisini kim kazandı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 01:53 | Son Güncelleme

Survivor 2020 yarışmasında Acun Ilıcalı ile Sercan arasındaki maçın kazananı belli oldu. Survivor son bölümde Ardahan ile Yasin'i mağlup eden Sercan Yıldırım ile Ersin Korkut'un bulunduğu takım, Acun Ilıcalı ile İrem Kanan'ın yer aldığı takımla mücadele etti. Peki heyecan dolu ayak tenisi maçını hangi takım kazandı ve ödüle ulaştı?

Survivor'da Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım maçı! Ayak tenisini kim kazandı?

Survivor'ın 1 Nisan Çarşamba akşamı ekrana gelen son bölümünde, iddia üzerine oynanan ayak tenisi maçında eğlenceli anlar yaşandı. Acun Ilıcalı ile Sercan Yıldırım’ın iddiasıyla başlayan ayak tenisi mücadelesinin rövanş karşılaşması yapıldı. Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisine karşı Sercan Yıldırım-Ersin Korkut ikilisi mücadele etti.

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ACUN ÖDÜLÜ AÇIKLADI

Acun Ilıcalı oyun öncesinde kazanan takımı destekleyen yarışmacılar için ödülü açıkladı. Ilıcalı kazananların yemek ve tatlı yiyeceğini duyurdu. Sercan'ın çay isteği üzerine de ödüle çay ve kahve de eklendi.

ACUN İLE SERCAN'IN MAÇINI KİM KAZANDI?

Ayak tenisi maçında Acun Ilıcalı-İrem Kanan ikilisinin rakibi Sercan Yıldırım-Ersin Korkut ikilisiydi. Normal şartlarda ayak tenisi rövanş karşılaşmasında Sercan Yıldırım ile Aycan aynı takımda olacaktı ancak Aycan’ın sağlık problemi nedeniyle yerine yedek olarak Ersin Korkut katıldı.ST3
Ayak tenisi mücadelesi eğlenceli anlara sahne oldu. Maçın sonucu ise farklı bitti. Acun Medya ekibi oyunu 15-7'lik skorla kazanmayı başardı.


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Survivor, Survivor 2020, survivor ayak tenisi, Acun Ilıcalı, sercan yıldırım,

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