Survivor'da ailelerle görüşme ödülünde duygusal anlar! 26 Nisan Survivor'da ödül oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor'da en anlamlı ödül oyunu gecesi yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan yarışmacılar, ailelerinden bir kişi ile uzun uzun görüşebilecekler. Kaybdeden takımın yarışmacıları ise yalnızca 15 dakikalık bir görüşme yapacak. Heyecanın dorukta olduğu yarışmada ödül oyununun kazananı sorgulanmaya başladı. İşte 26 Nisan Survivor ödül oyunu gecesinde yaşananlar...

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da şampiyonluğa adım adım yaklaşılırken heyecan dolu mücadeleler gerçekleşmeye devame diyor. 26 Nisan Çarşamba günü Survivor'da yarışmacılar ödül oyunun kazanabilmek için kıyasıya mücadele ediyorlar.

Ödül oyunun kazananı henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimizin içerisine eklenecektir.

SURVİVOR'DA DUYGUSAL ÖDÜL

Heyecanın giderek arttığı Dominik'te ödül oyunu gereçekleşiyor. Yarışmacılar bu kez ödülü oyundan önce yaşadılar. Ailelerle görüşme ödülünde her yarışmacı ailesinden bir kişi ile oyundan önce kısa bir görüşme yaptı.

Kazanan takım ailesiyle uzun bir akşam geçirecek. Kaybeden takım ise ailesiyle 15 dakika kadar görüşebilecek.

Oyun öncesi kimi yarışmacı arkadaşı ile kimi yarışmacı ise eşiyle görüştü. Barış annesiyle sarılırken gözyaşlarına boğuldu. Küçük kızı Lidya ile kavuşan Asena ise kızını doyasıya öptü.



