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Survivor'da aşk gündemi! Hilmi Cem İntepe'den flaş Rodanthi açıklaması

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.05.2018 14:14 | Son Güncelleme

Ekranların heyecan dolu yarışma programlarından biri olan Survivor'da geçen bölümde Acun Ilıcalı'nın, Hilmi Cem İntepe'ye "Yunan takımından senden hoşlanan biri var" şeklindeki sözlerinin yankıları sürüyor.

Survivor'da aşk gündemi! Hilmi Cem İntepe'den flaş Rodanthi açıklaması

Acun Ilıcalı ada konseyinde 'Survivor Yunanistan' yarışmacısı Rodanthi Kaparou'nun Hilmi Cem'den hoşlandığını söyledi.

Aşk sürprizini "Türkiye-Yunanistan oyununda bir yarışmacı senden çok etkilenmiş. Kendisi bana 'Acaba ne zaman tekrar Türkiye'yle oyun oynayacağız' diye sordu. Soruda olayı çözdüm. Ne kadar boş bakıyorsam artık o anlattı" şeklinde özetleyen Acun Ilıcalı'nın açıklaması herkesi kahkahaya boğdu.

Başarılı yapımcının sözleri karşısında utandığı görülen Survivor 2013 şampiyonu, sadece "Kim acaba pek hatırlamıyorum" diyebildi.

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HİLMİ CEM SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Kazandıkları Türkiye ödülü sonrası İstanbul'a gelerek 'Survivor Panaroma' programına katılan Hilmi Cem İntepe, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Sevgilisinin olmadığını belirten başarılı yarışmacı, esprili bir dille, "Ben Survivor'a konsantre olmuş durumdayım" dedi.

RODANTHİ KAPAROU KİMDİR?

Yarışmaya Kandiye Girit'ten katılan Rodanthi Kaparou, Markopoulo'da yaşıyor. Atina Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde eğitim gören Rodanthi, ritmik jimnastik eğitmenliği ve modellik yapıyor. Şu anda Survivor adasında mücadele eden Rodanthi Kaparou ayrıca dans etmeyi seviyor.


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Anahtar Kelimeler:
Survivor Hilmi Cem İntepe Rodanthi Kaparou

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
hilmi cem çok başarılı bir yarışmacı.. üstelik çok da ahlaklı bir çocuk..
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