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  4. Survivor'da aşk üçgeni krize neden olmuştu! Mert Öcal ve Sude Burcu'nun düğün tarihi belli oldu

Survivor'da aşk üçgeni krize neden olmuştu! Mert Öcal ve Sude Burcu'nun düğün tarihi belli oldu

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
10.09.2024 22:49
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2022 yılında katıldıkları Survivor'da birbirlerine karşı ilgi duyan Mert Öcal ve Sude Burcu, yarışmanın ardından evlilik yolunda ilk adımı atarak aile arasında yapılan törenle nişanlanmıştı. Survivor'da üçlü aşk üçgeninin krize neden olduğu çiftin evlilik tarihi belli oldu. Mert Öcal doğum gününde evleneceklerini söyledi.

2022 yılında katıldıkları Survivor'da tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu Mert Öcal ve tekvandocu Sude Burcu evleniyor. Yarışmanın yayımlandığı dönemde ikilinin arasındaki ilişki Nisa'nın söylediği sözler sebebiyle büyük bir krize neden olmuştu. Nisa, Mert'in dışarıda bir ilişkisi olduğunu Sude'ye söylemiş ve ortalığı karıştırmıştı.

AŞK ÜÇGENİ KRİZE NEDEN OLMUŞTU

Nisa'nın Sude'ye, Mert'in eski Survivor yarışmacısı olan Makbule'yle ilişkisi olduğunu söylemesinin ardından Sude, Nisa'ya sert çıkmış ve Mert'e güvendiğini dile getirmişti.

SURVİVORR

Yarışmanın ardından ilişkilerini sürdüren Mert ve Sude, kısa bir süre nişanlanmıştı. İkilinin düğün tarihi belli oldu.

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Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisiyle birlikteliği süren Öcal, İzmir'e gidip Sude Burcu'yu ailesinden istemiş ve nişan yüzüklerini takmıştı.

DÜĞÜNE SAYILI GÜNLER KALDI

Magazin Burada'ya konuşan Mert Öcal ve Sude Burcu düğün tarihlerinin 29 Eylül olduğunu açıkladı.

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Mert Öcal, "Düğün 29 Eylül'de. Benim doğum günüm. 2 sene önce Sude'ye evlilik teklifini de doğum günümde etmiştim. Artık doğum günüm her evlilik yıl dönümünde kaynayacak kutlanmayacak artık jeton biraz geç düştü ama artık idare edeceğiz." dedi.

Sude Burcu ise, "Nişanımız da doğum günündeydi. Olsun ben onu telafi ederim." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Mert Öcal Sude Burcu
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