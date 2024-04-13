Survivor'da beklenmedik veda! Dominik'e veda eden isim belli oldu

Survivor All Star’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta eleme potasında olan Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yaman ve Sercan Yıldırım kozlarını paylaştı. Düello öncesi Nagihan Karadere ile Hakan Hatipoğlu arasındaki kavga yarışmaya damga vurdu.

Sercan Yıldırım'a tezahürat ederek motivasyon vermeye çalışan Nagihan Karadere, “Ezip geçeceksin. Silindir gibi, patates edeceksin” deyince ortalık bir anda karıştı.

Nagihan Karadere’nin sözlerine sinirlenen Hakan Hatipoğlu, “Öyle bilmem ne falan konuşma” diyerek Nagihan Karadere'yi uyardı. Nagihan ve Haka n arasındaki gerilim Murat Ceylan'ın araya girmesiyle son buldu.

Düellonun ilk tur eşleşmelerinde Yasin Obuz'u 5-1'lik skorla yenen Yaman Keleş eleme potasından adını sildirmeyi başardı.

BEKLENMEDİK VEDA

Hakan Hatipoğlu da, Sercan Yıldırım'a 5-4 kaybetti. Düellonun final eşleşmesinde Yasin 5-3'lük skorla galip geldi. Hakan ise yarışmaya veda eden isim oldu.

Adaya veda eden Hakan Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı: 'Hazırlıksız geldim bu sezona ve gelince büyük bir sakatlık geçirdim, dönüşte ameliyat olacağım. Elimden geleni yaptım ama performansım geceyle gündüz gibiydi. Gündüzleri başka bir Hakan, geceleri düelloda başka bir Hakan. Aradaki oyun farkını bugün 63. düello maçıma çıkarak kapattığımı düşünüyorum ama yine Survivor'da cebimde bir sürü tecrübe ile gidiyorum.'







