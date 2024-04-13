MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor'da beklenmedik veda! Dominik'e veda eden isim belli oldu

Survivor'da beklenmedik veda! Dominik'e veda eden isim belli oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.04.2024 07:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Yarışmada ilk eleme adayı Yaman Keleş, ikinci eleme adayı Hakan Hatipoğlu, üçüncü eleme adayı Yasin Obuz, dördüncü ve son eleme adayı Sercan Yıldırım olmuştu. Adaya veda eden yarışmacı ise belli oldu.

Survivor'da beklenmedik veda! Dominik'e veda eden isim belli oldu

Survivor All Star’da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta eleme potasında olan Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yaman ve Sercan Yıldırım kozlarını paylaştı. Düello öncesi Nagihan Karadere ile Hakan Hatipoğlu arasındaki kavga yarışmaya damga vurdu.

Sercan Yıldırım'a tezahürat ederek motivasyon vermeye çalışan Nagihan Karadere, “Ezip geçeceksin. Silindir gibi, patates edeceksin” deyince ortalık bir anda karıştı.

hakan

Nagihan Karadere’nin sözlerine sinirlenen Hakan Hatipoğlu, “Öyle bilmem ne falan konuşma” diyerek Nagihan Karadere'yi uyardı. Nagihan ve Haka n arasındaki gerilim Murat Ceylan'ın araya girmesiyle son buldu.

Düellonun ilk tur eşleşmelerinde Yasin Obuz'u 5-1'lik skorla yenen Yaman Keleş eleme potasından adını sildirmeyi başardı.

eleme

BEKLENMEDİK VEDA

Hakan Hatipoğlu da, Sercan Yıldırım'a 5-4 kaybetti. Düellonun final eşleşmesinde Yasin 5-3'lük skorla galip geldi. Hakan ise yarışmaya veda eden isim oldu.

hakan 2

Adaya veda eden Hakan Hatipoğlu şu ifadeleri kullandı: 'Hazırlıksız geldim bu sezona ve gelince büyük bir sakatlık geçirdim, dönüşte ameliyat olacağım. Elimden geleni yaptım ama performansım geceyle gündüz gibiydi. Gündüzleri başka bir Hakan, geceleri düelloda başka bir Hakan. Aradaki oyun farkını bugün 63. düello maçıma çıkarak kapattığımı düşünüyorum ama yine Survivor'da cebimde bir sürü tecrübe ile gidiyorum.'

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! O anlar sansürlendi Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! O anlar sansürlendi


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Condom şarkısını söylerken kendinden geçti! Cesur dansı tepki çektiCondom şarkısını söylerken kendinden geçti! Cesur dansı tepki çekti
Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! O anlar sansürlendiSurvivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! O anlar sansürlendi
Yoğun bakımdaydı! Hastane odasından...Yoğun bakımdaydı! Hastane odasından...
Anahtar Kelimeler:
survivor Hakan Hatipoğlu survivor all star ele
En Çok Okunan Haberler
Antalya'da teleferik faciası! Ölü ve yaralılar var

Antalya'da teleferik faciası! Ölü ve yaralılar var

Şırnak'ta taciz iddiasıyla kamu görevlisi darp edildi! Valilik'ten açıklama

Şırnak'ta taciz iddiasıyla kamu görevlisi darp edildi! Valilik'ten açıklama

AK Parti'li başkanın çalışanı bıçaklandı, CHP'li adayın eşi gözaltına alındı!

AK Parti'li başkanın çalışanı bıçaklandı, CHP'li adayın eşi gözaltına alındı!

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! O anlar sansürlendi

Survivor All Star'da yumruk yumruğa kavga! O anlar sansürlendi

Vatandaşlar akın etti! Nüfus 6 binden 500 binin üzerine çıktı

Vatandaşlar akın etti! Nüfus 6 binden 500 binin üzerine çıktı

Olası İran saldırısı öncesi bölgede tansiyon yükseltti! Haberler peş peşe geldi

Olası İran saldırısı öncesi bölgede tansiyon yükseltti! Haberler peş peşe geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.