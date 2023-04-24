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Survivor'da boğulma tehlikesi! Herkesin yüreği ağzına geldi! Güçlükle sudan çıktı, "Survivor'ım bitti!" dedi

24.04.2023 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor yarışması dokunulmazlık oyununda kaza atlatıldı. Ertuğ asılı olduğu ipten denize düştü. Ertuğ'un çırpınması sebebiyle yarışmacılar ve izleyenler korku dolu anlar yaşadı. Canhıraş sudan çıkarılan genç yarışmacı, "Survivor'ım bitti!" diyerek isyan etti. İşte Survivor'a damga vuran olay...

Survivor'da boğulma tehlikesi! Herkesin yüreği ağzına geldi! Güçlükle sudan çıktı, "Survivor'ım bitti!" dedi

Survivor'da dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Barış Telli ve Halil karşı karşıya geldi. Mekanizmaya bağlı olarak yukarıya çıkan isimler ise Kürşat ve Ertuğ oldu. Oyun sırasında asılı olduğu ipten denize düşen Ertuğ'un canı acıdığı görüldü. Yarışmacı bir süre sonra kendini suyun içine bıraktı. Bu durum diğer Survivor yarışmacılarının panik olmasına neden oldu.

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SURVIVOR'DA KORKUTAN ANLAR!

Ertuğ'un geçirdiği kaza sebebiyle ortam bir anda gerildi. Yarışmacılar suya atlayarak ona yardımcı oldu.

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"SIKINTI YOK DE O ZAMAN, DELİ MİSİN?"

Ertuğ'un ses vermemesinin ardından sıkıntısı olmadığını belirtmesine sitem eden Osman Can "Sıkıntı yok de o zaman. Deli misin sen?" diyerek tepki gösterdi.

"Parmağım kırıldı" diyen Ertuğ "Canım yanıyor" diyerek durumunu anlatmaya çalıştı. Ertuğ doktoru beklediği sırada "Survivor'ım bitti" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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Doktor, biceps'inde ağrı olduğunu belirten Ertuğ'a buz yolladı. Öte yandan dokunulmazlık oyununu kazanan taraf kırmızı takım oldu. Mavi takım ikinci dokunulmazlığı da kaybederek takımlarından bir kişiyi daha eleme potasına soktu.

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SURVIVOR'DA ELEME ADAYI BELLİ OLDU

Konseyde en çok oyu alan Cansu Tuman haftanın ikinci eleme adayı seçildi. Cansu Asena'nın eleme rakibi oldu.

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