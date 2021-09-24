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Survivor All Star'da iki bomba birden! Hangi ünlü isimler katılacak?

24.09.2021 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı'nın, 2022 yılında ekrana getireceği Survivor'ın, All Star olduğunu açıklamasının ardından, gözler eski Survivor yarışmacılarına çevrildi. All Star kadrosuyla ilgili birçok iddia ortaya atılırken, Turabi ve Poyraz'ın da All Star'a geleceği haberi, magazin gündemine bomba gibi düştü.

Survivor All Star'da iki bomba birden! Hangi ünlü isimler katılacak?

Seyircinin ilgiyle takip ettiği Survivor, 2022 yılında eski yarışmacıların yer aldığı All Star formatıyla ekranlara gelecek. Aleyna Kalaycıoğlu ve Barış Murat Yağcı'nın kadroya dahil olduğu haberi, magazin gündemini sarsarken, bir diğer çarpıcı haber de, Poyraz ve Turabi'nin All Star'a katılacağı yönünde oldu.

Survivor All Star kadrosuna olay isimler! Turabi ve Poyraz yine mi katılıyor

ŞAMPİYON TURABİ, ALL STAR KADROSUNDA MI?

Survivor'da 2 kere şampiyonluk yaşayan başarılı yarışmacı Turabi Çamkıran'ın, yeniden Survivor'a katılacağı iddiası, sevenlerini heyecanlandırdı. Turabi Çamkıran, iddialar karşısında sessizliğini korurken, All Star'a bomba bir ismin daha dahil olduğu haberi geldi.

Survivor All Star kadrosuna olay isimler! Turabi ve Poyraz yine mi katılıyor

POYRAZ'A DİZİ TEKLİFİ GELDİ

Survivor 2021'de özellikle Aleyna Kalaycıoğlu ile tartışmalar yaşayan Yiğit Poyraz'ın, 2022 yılında All Star'a katılacağı öne sürüldü. Acun Ilıcalı tarafından teklif götürülen Poyraz'ın, başka bir kanalla dizi anlaşması yaptığı ortaya çıktı. Poyraz'ın oyunculuğu mu seçeceği, yoksa All Star'a mı katılacağı merak konusu oldu.

Survivor All Star kadrosuna olay isimler! Turabi ve Poyraz yine mi katılıyor


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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor Acun Ilıcalı Turabi Çamkıran
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