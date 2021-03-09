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Survivor'da Çağrı Atakan, sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü! Çağrı Atakan Survivor'dan diskalifiye mi olacak?

09.03.2021 02:25 | Son Güncelleme:
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Survivor'da Çağrı Atakan, sunucu Murat Ceylan'ın üzerine yürüdü! Çağrı Atakan Survivor'dan diskalifiye mi olacak?

Survivor 2021'in 44. yeni bölümünde şoke eden anlar yaşanacak. Survivor'da çılgına dönen Çağrı Atakan, gönüllüler ile kavga ediyor. Murat Ceylan'ın "Çağrı yeter" uyarısına kızan Çağrı bu defa ünlü sunucuya "Ne yeter sana ne?" diye bağırarak üzerine yürüyor. Acil durum konseyinde Acun Ilıcalı, "Arkadaşıma yapılan hareketi kabul etmiyorum. 'Yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu olurum. Kararını şimdi ver" sözleriyle Çağrı'ya rest çekiyor. Peki Survivor'da Çağrı Atakan diskalifiye mi olacak?

Survivor tarihinin belki de en gergin bölümlerinden biri 9 Mart Salı akşamı ekrana gelecek. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim ödülü oyununda karşı karşıya geliyor. Yarışmadaki agresif tavırları ve kavgalarıyla dikkat çeken ünlüler takımı yarışmacısı Çağrı Atakan yine olaya karışıyor.

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Yarışmada Steven ile kavga eden ve üzerine yürümeye çalışan Çağrı'yı takım arkadaşları zor engelliyor. Sinirlerin çok fazla gerildiği yarışmada Çağrı, gönüllüler takımına sert tepki gösteriyor.

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ÇAĞRI'DAN MURAT CEYLAN'A ŞOK HAREKET!

Çılgına dönen Çağrı'nın bağırmalarına müdahale eden sunucu Murat Ceylan ise yarışmacısı "Çağrı yeter" diyerek uyarıyor.
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Sunucu Murat Ceylan'ın 'Çağrı yeter' demesiyle iyice sinirlenen ve kendine hakim olamayan Çağrı adeta deliye dönüyor ve ünlü sunucuya 'Ne yeter sana ne?' diye tepki gösteriyor.
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"YAPMA BİTİRECEKSİN YAPMA"

Çağrı'nın kendisine yaptığı hareketlere sinirlenen sunucu Murat Ceylan da ona doğru yürüyor.

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Sonrasında ise Çağrı’nın bir yere doğru koştuğu ve Öykü’nün “Yapma bitireceksin. Yapma” sözleri iyice merak uyandırıyor.
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ÇAĞRI SURVIVOR'DAN DİSKALİFİYE Mİ OLACAK? ACİL DURUM KONSEYİ

Survivor'da yaşanan bu şok kavganın ardından ise Acun Ilıcalı acil durum konseyini topluyor. Oldukça kızgın olduğu görülen Ilıcalı, sunucu Murat Ceylan'a bağıran ve üzerine yürüyen Çağrı Atakan'ın yarışmadan ayrılmasını istiyor. Ilıcalı, 'Ben arkadaşıma yapılan bu hareketi kabul etmiyorum. Şimdi 'yarışmayı bırakıyorum' dersen mutlu olurum" diyor.
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Çağrı ise bu sözler sonrası gözyaşlarını tutamıyor.

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Çağrı Atakan'ın Survivor 2021'den diskalifiye olup olmayacağı ise Salı akşamı ekrana gelecek olan yeni bölümde ortaya çıkacak.


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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Çağrı Atakan
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