Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Dün akşamki konseyde Acun Ilıcalı'dan Cumali'nin Ünlüler Takımı'na gönderilmesini isteyen Nagihan herkesi şaşırtmıştı. Cumali'nin yakın dostu Hakan'dan ayrı olarak takım halinde toplandıklarını söyleyen Nagihan, takıma oyunlarda katkı sağlayamayan Cumali'nin Ünlüler takımına geçirilmesi isteğini Acun Ilıcalı'ya iletmişti. Sürekli oyun kaybettikleri için takım olarak dayanacak güçlerinin kalmadığını söyleyen Nagihan'ın isteğine Cumali ve Ünlüler takımı adına Ümit Karan olumlu yanıt vermişti.

Ancak Acun Ilıcalı bu taleple ilgili ekip olarak toplantı yapacaklarını ve kararı daha sonra vereceklerini söylemişti. Yarışmanın ardından Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak olayla ilgili yorumunu yaptı. Instagram'da yarışmada konuştuğu videoyu paylaşan Acun Ilıcalı, not olarak ise 'Benim bu konudaki görüşüm belli; voleybol oyununda Cumali mi vardı da Gönüllüler kaybetti? Sema’nın mide problemi vardı, iyileşti. Dünkü oyunda oynadı. Sevgiler' yazdı. Ilıcalı'nın bu yorumu, Cumali isteğine olumsuz karar verecekleri şeklinde yorumlandı.