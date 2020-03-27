Survivor'da diskalifiye şoku! Gönüllüler takımına ünlülerden kim geçecek? Diskalifiye olan Survivor Meryem Kasap kimdir?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gönüllüler takımından Meryem'in sakatlığı nedeniyle diskalifiye olduğunu ve yerine ise ünlüler takımından bir kişinin transfer olacağını duyurdu.

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken, üzücü haber Acun Ilıcalı’dan geldi. Son olarak Gönüllüler takımında dizinden sakatlığı bulunan Meryem Kasap’ın yapılan değerlendirmeler ve yarışmacının kararı ile diskalifiye olduğunu açıkladı. Instagram hesabından haberi paylaşan Acun Ilıcalı ayrıca, Meryem’in diskalifiye olması nedeniyle Ünlüler takımından Gönüllüler takımına bir yarışmacının transfer edileceğini açıkladı.

Acun Ilıcalı’nın bu kararı açıklamasının ardıdan Evrim Keklik büyük bir üzüntüye kapıldı. Evrim adada Meryem’in takım için bir yük olduğunu söylemesiyle suçlanmıştı. Bu sezon dört kez sakatlık ve diskalifiye nedeniyle birçok yarışmacı Survivor yarışmasına veda etmişti.

SURVİVOR MERYEM KASAP KİMDİR?

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Meryem Kasap, atletik vücudu ve hırslı yapısıyla en çok dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Azmine ve hırsına güvenen Meryem Kasap, kendisini şu şekilde ifade ediyor: