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Survivor'da diskalifiye şoku! Gönüllüler takımına ünlülerden kim geçecek? Diskalifiye olan Survivor Meryem Kasap kimdir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2020 01:27 | Son Güncelleme

Survivor 2020'de yarışan Meryem Kasap sakatlığı nedeniyle diskalifiye oldu. Acun Ilıcalı sürpriz kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Koronavirüs nedeniyle Türkiye'den Dominik'e yeni yarışmacı getiremeyen Ilıcalı, ünlüler takımından bir kişinin gönüllüler takımına geçeceğini de açıkladı. Peki gönüllüler takımına kim geçecek. Peki Survivor'dan diskalifiye olan Meryem kimdir?

Survivor'da diskalifiye şoku! Gönüllüler takımına ünlülerden kim geçecek? Diskalifiye olan Survivor Meryem Kasap kimdir?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gönüllüler takımından Meryem'in sakatlığı nedeniyle diskalifiye olduğunu ve yerine ise ünlüler takımından bir kişinin transfer olacağını duyurdu.

Survivor 2020 tüm hızıyla devam ederken, üzücü haber Acun Ilıcalı’dan geldi. Son olarak Gönüllüler takımında dizinden sakatlığı bulunan Meryem Kasap’ın yapılan değerlendirmeler ve yarışmacının kararı ile diskalifiye olduğunu açıkladı. Instagram hesabından haberi paylaşan Acun Ilıcalı ayrıca, Meryem’in diskalifiye olması nedeniyle Ünlüler takımından Gönüllüler takımına bir yarışmacının transfer edileceğini açıkladı.

Acun Ilıcalı’nın bu kararı açıklamasının ardıdan Evrim Keklik büyük bir üzüntüye kapıldı. Evrim adada Meryem’in takım için bir yük olduğunu söylemesiyle suçlanmıştı. Bu sezon dört kez sakatlık ve diskalifiye nedeniyle birçok yarışmacı Survivor yarışmasına veda etmişti.

SURVİVOR MERYEM KASAP KİMDİR?

Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacıları arasında yer alan Meryem Kasap, atletik vücudu ve hırslı yapısıyla en çok dikkat çeken isimler arasında yer alıyor. Azmine ve hırsına güvenen Meryem Kasap, kendisini şu şekilde ifade ediyor:

"Merhaba ben Meryem Kasap, 1 Mayıs 1992 Trabzon doğumluyum. Ailedeki 3 çocuktan en küçüğüyüm. İlkokulda okurken 3 yıl tiyatroyla ilgilendim, sporla tanışmam lise yıllarımda başladı. Lise takımında 2 yıl hentbol oynadım, daha sonra bireysel spor yapma kararı aldım ve atletizme yöneldim. Bu spora ilk olarak sırıkla yüksek atlama branşıyla başladım, 2-3 yıl bu branşı yaptıktan sonra yaşadığım bir sakatlık sonucu branş değiştirmek zorunda kaldım ve 400 metre branşına geçtim.

Bu dönem içinde lise öğrenimimi tamamladım ve Karadeniz Teknik Üniversitesi beden eğitimi ve spor yüksekokulunu kazandım. Eğitim ve spor hayatımı aynı anda yürüttüm. Kararlılığım ve azmim sayesinde 400 metrede 1 yıl içinde ilk Türkiye Şampiyonluğuna ulaştım ve milli takıma seçildim.

Devam eden yıllar içinde bu başarılarım da devam etti ve ülkemi sayısız şampiyonalarda temsil etme fırsatı yakaladım. Avrupa Şampiyonası, Balkan Şampiyonası, Milletler Kupası ve Akdeniz Şampiyonası'nda ülkeme madalya getirdim. Tabii, bu süreç içinde lisans öğrenimimi de tamamladım ve mezun oldum. 12 yıllık spor hayatımın 8 yılı milli takım sporcusu olarak elit bir düzeyde geçti.

Şu an hala aktif spor hayatıma devam ederken aynı kararlılık ve azimle fitness eğitmenliği ve Personal Trainer'lık yapıyorum.

Spor geçmişim, hırsım, azmim ve bitmek bilmeyen yüksek enerjim sayesinde Survivor'da iz bırakanlardan olacağım."

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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı, survivor meryem,

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