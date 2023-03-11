Survivor'da diskalifiyenin ardından ortalık karıştı, o isme resmen ceza yağdı!

Survivor Asena, tepki toplamaya devam ediyor. Gönüllüler takımında yarışan Asena, Merve ile tartışmaya girmiş ve sonucunda bir kavga yaşanmıştı. Hem aynı takımda olduğu hem de çok yakın arkadaşı olan Senem'in adadan ayrılmasıyla ipler iyice gerilmişti. Survivor Asena'ya kavga esnasında Merve'ye fiziksel temasta bulunduğu için 6 ödülden men cezası verildi.

Survivor'a Asena ve Merve kavgası damga vurdu. Asena'nın ateş başındayken Merve'ye söyledikleri sonrasında adeta bombanın pimi çekildi. Asena Merveye, 'Merve'yi de döveceğim burada. Sen kiminle muhatap oluyorsun?' dedi, ortalık karıştı.

"SANA VURDU, TEMAS VAR, BİTTİ"

Senem'in araya girmesiyle ortalık iyice alevlendi. Merve Asena'ya cevap olarak ' Allah Allah dövsene. Şunu üstümden alır mısınız' gibi cevaplar verdi.

Yaşanan tartışmanın sonucunda Senem, kendi isteğiyle adadan ayrıldı. Merve ünlüler takımına geçerken Asena'ya da 6 ödülden yararlanamama cezası verildi.





