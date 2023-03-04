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Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? Survivor'da kimler eleme adayı oldu?

04.03.2023 23:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Ocak'ta yeni sezonuna başlayan Survivor, ilgiyle izlenmeye devam ediyor. Birbirinden ilginç parkurlarla yarışmacıları zorlayan yarışmada dokunulmazlık heyecanı yaşanıyor. bu akşam oynanan dokunulmazlık oyununun kazananı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? Survivor'da kimler eleme adayı oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? Survivor'da kimler eleme adayı oldu?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımı dokunulmazlığı alabilmek için kıran kırana mücadele ediyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan hem oyunun galibi hem de erzak ödülünün sahibi oluyor. Peki Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, hangi takım? Survivor'da kimler eleme adayı oldu? İşte merak edilenler...

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununda tekerlek etabı oynandı. Yarışmacılar, oldukça ağır olan tekerlekleri çevirmede epey zorlandı. Zorlu geçen yarışın sonunda gecenin kazananı gönüllüler takımı oldu.

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Bir önceki dokunulmazlık oyununu da kazanan gönüllüler takımı, karşı taraftan eleme adayı çıkartmaya devam ediyor.

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SURVIVOR'DA KİMLER ELEME ADAYI OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetti. En son oynanan oyunu da kaybeden ünlüler takımı, eleme konseyinde Barış Telli'yi aday çıkartmışlardı. Bu akşam yapılacak konsey sonrasında yeni eleme adayı belli olacak.

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ASENA VE ERTUĞ ARASINDA SEVİYE TARTIŞMASI

Eleme konseyinde yaşanan Asena ve Ertuğ tartışması geceye damgasını vurdu. Asena'nın, kazandığı oyun sonrasında Ertuğ'un 'kemik arar gibi bir hareket yaptığını' söylemesiyle ortam gerildi.

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Asena daha sonra 'kazsın, yakında koklamaya da başlar' demesi tepki aldı. Ertuğ ise Asena'ya 'seviyeyi arıyordum' şeklinde cevap verdi.

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Yaşanan tartışmaya izleyicilerden tepki gecikmedi. Yarışmacıların konuşma şekillerinin düzeltilmesi gerektiği ve Murat Ceylan'ın bu durumlara müdahale etmesi gerektiği yazıldı.

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