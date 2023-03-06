Survivor'da bu haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Üst üste dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı bu akşam kazanacak mı merakla bekleniyor. Her bölümü birbirinden heyecanlı geçen yarışmada bu akşam yine bir konsey gerçekleşecek. Peki Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi takım? Survivor'da kimler eleme adayı seçildi? İşte merak edilenler...

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam kıran kırana bir dokunulmazlık yarışı oynandı. Survivor'ın klasiklerinden olan salıncak oyunu, yine yarışmacıları oldukça zorladı. GEcenin kazananı zorlu geçen mücadelenin ardından üçüncü kez gönüllüler takımı oldu.

Sunucu Murat Ceylan dokunulmazlık sembolünü, haftayı kayıpsız kapatacak olan gönüllüler takımından Alper Rende'ye verdi.

SURVİVOR'DA KİMLER ELEME ADAYI SEÇİLDİ?

Survivor'da haftayı galibiyetsiz kapatan takım ünlüler takımı oldu. Geçtiğimiz günlerde Barış Telli ve Murat Eken eleme adayı seçilmişti.

Buse Plan takım arkadaşlarının oyu ile üçüncü eleme adayı seçildi. Bu akşamki konseyde ünlüler takımında performans birincisi Nefise oldu. Nefise, dördüncü aday olarak da Aysu'nun ismini verdi. Böylece bu haftanın eleme adayları Barış Telli, Murat eken, Buse Plan ve Aysu oldu.

TARTIŞMALAR BİTMİYOR

Survivor'da bu akşam yayınlanan yeni bölümde tartışmalar bir türlü bitmedi. Önce adada Asena ve Senem tartışması daha sonra da konseyde Murat eken ve Nefise tartışması geceye damgasını vurdu.

İzleyicilerden de tepki alan tartışmalarda kimi kesim Nefise'yi haklı bulurken bir kesim de Murat Eken'e hak verdi. Asena Senem tartışmasında ise, Senem'in agresif tavırları izleyicilerden tepki toplamaya başladı.

