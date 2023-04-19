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Survivor'da dördüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 18 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

18.04.2023 23:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da dokunulmazlık oyunun kazananı ve haftanın son eleme adayı olan ismi merak edildi. Ünlüler ile gönüllüler takımının yarışmacıları hem ödülü kazanmak hem de dokunulmazlığı alıp eleme potasına çıkmamak için kıyasıya mücadele verdi. Mavi Takım 2 konseyde toplam 4 aday çıkardı. Cansu ve Halil'in ardından Aziz ve Ertuğ'da eleme adayı oldu. Daha sonra Kırmızı Takım'dan Murat 5. eleme adayı oldu. Peki, 18 Nisan Survivor'da dördüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı?

Survivor'da dördüncü dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 18 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun kazananı ve eleme potasına çıkan isimler sorgulanmaya başladı. Dominik'te heyecanın yükseldiği Survivor'da ilk beş eleme adayı belli oldu. Survivor'da geçtiğimiz hafta mücadelelerinde Halil ve Cansu eleme potasında yer alan isimler olmuştu. Son olarak eleme potasından çıkamayan isim Murat oldu. İşte 18 Nisan Survivor'da kazanan takım, eleme adayları ve yaşananlar...

SURVİVOR 18 NİSAN DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlığı kazanan takım heyecanla beklendi. Oyunu kazanan dokunulmazlıkla birlikte ödülün de sahibi oldu.

18 Nisan Pazartesi günü yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyununu kazanan takım Kırmızı Takım oldu.
acun ılıcalı survivor

SURVİVOR 18 NİSAN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Gönüllüler Takımı 2 konseyde toplam 4 ismi potaya çıkardı. Cansu ve Halil'in ardından Aziz ve Ertuğ'da eleme adayı oldu.

Ünlüler Takımı'ndan ise ismi 5 kez yazılan Murat haftanın 5. eleme adayı olmuştu.

Haftanın son ve 6. eleme adayı Cansu oldu. Böylelikle SMS oylaması başlamış oldu.


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