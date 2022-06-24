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Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 23 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

24.06.2022 00:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'un finaline kısa bir zaman kala yarışmacılar parkur performansında hızını artırdı. Dokunulmazlığı almak ve eleme potasına girmemeyi garantilemek isteyen yarışmacılar, dokunulmazlık oyununda elinden geleni yaptı. Dokunulmazlığı alan yarışmacı ise eleme adayı olarak bir arkadaşının adını söylemek zorunda kaldı. Peki Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 23 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 23 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da hızlı elemeler devam ediyor. Adaya en son veda eden isim Berkan Karabulut olmuştu. 23 Haziran akşamında ekranlara gelen yeni bölümde bir eleme adayı daha belli oldu. Peki 23 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, Adem ile son ikiye kalan ve rakibinden daha fazla sayı alan Ayşe Yüksel oldu.

Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 23 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Bilindiği üzere potaya adı yazılan ilk yarışmacı, bireysel dokunulmazlığın sahibi Adem'in söylediği Ayşe olmuştu. 23 Haziran akşamında bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayşe, eleme potası için Nagihan Karadere'nin adını söyledi.

Böylece eleme potasında Ayşe ve Nagihan yer aldı. Elenen yarışmacı, sms oylaması sonucuna göre belli olacak.

SURVİVOR ALL STAR YARIŞMACILARI

Adem
Batuhan
Nagihan
Hikmet
Nisa
Ayşe


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Anahtar Kelimeler:
survivor Nagihan Karadere Ayşe Yüksel
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