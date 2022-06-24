Survivor'da eleme adayı belli oldu mu? 23 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da hızlı elemeler devam ediyor. Adaya en son veda eden isim Berkan Karabulut olmuştu. 23 Haziran akşamında ekranlara gelen yeni bölümde bir eleme adayı daha belli oldu. Peki 23 Haziran Survivor'da eleme adayı kim oldu? İşte ayrıntılar...

SURVİVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bireysel dokunulmazlığı kazanan yarışmacı, Adem ile son ikiye kalan ve rakibinden daha fazla sayı alan Ayşe Yüksel oldu.

Bilindiği üzere potaya adı yazılan ilk yarışmacı, bireysel dokunulmazlığın sahibi Adem'in söylediği Ayşe olmuştu. 23 Haziran akşamında bireysel dokunulmazlığı kazanan Ayşe, eleme potası için Nagihan Karadere'nin adını söyledi.

Böylece eleme potasında Ayşe ve Nagihan yer aldı. Elenen yarışmacı, sms oylaması sonucuna göre belli olacak.

SURVİVOR ALL STAR YARIŞMACILARI

Adem

Batuhan

Nagihan

Hikmet

Nisa

Ayşe



