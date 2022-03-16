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Survivor'da eleme adayı kim oldu? 15 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

16.03.2022 01:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star'ın 15 Mart Pazartesi ekrana gelen son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Birleşme partisi öncesinde hızlandırılmış elemelerin devam ettiği Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda mücadele etti. Kaybeden takımda ise eleme adayını belirlemek için oylama yapıldı. Peki Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da eleme adayı kim oldu? 15 Mart Survivor All Star'da dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor 2022 All Star'da haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise sürgün adasına giden ve eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Artık haftada iki elemenin olduğu Survivor'da geçen hafta veda eden son isim ünlülerden Sercan Yıldırım olmuştu.
sercan

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımında yapılan oylamada, ismi en fazla yazılan Mert elemeye kalmıştı.

mert
Survivor'da ikinci dokunulmazlığı da kaybeden ünlüler bir isim daha belirlemek zorunda kaldı.

ünlüler
Konseyde Barış ve Bora'nın isimleri yazıldı. Ancak arkadaşlarının adını daha fazla yazdığı Barış Murat Yağcı haftanın ikinci eleme adayı oldu.

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Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?Survivor'da ikinci eleme adayı kim oldu?
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Anahtar Kelimeler:
survivor Barış Murat Yağcı
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