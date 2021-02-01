Survivor'da eleme adayı kim oldu? 31 Ocak Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2021’de ünlüler ile gönüllüler arasındaki kıyasıya mücadele devam ediyor. Survivor'ın 17. bölümünde haftanın 2. dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Eleme potasına rakip takımdan bir yarışmacının girmesini sağlamak için iki takım da dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. Günün sonunda dokunulmazlığı kazanan takımdan ise bir kişi eleme adayı oldu.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye’de ünlüler ile gönüllüler, farklı bir dokunulmazlık oyunu oynadı. Avantaj oyununu kazanan ünlüler takımı, dokunulmazlık oyununda seçim yapma şansını elde etti. Bu avantajı iyi kullanan ünlüler, minderde yapılan yastık oyununda gönüllülere üstünlük sağladı. Dora'nın kaşının yarıldığı oyunda iki güreşçi olan Yunus Emre ile İsmail'in mücadelesinde heyecan doruğa çıktı.

Dokunulmazlık oyunu ünlülerin üstünlüğü ile geçti. Gönüllüler takımı, açılan farkı her seferinde kapattı fakat oyunun sonunda 10-7 kazanan ünlüler oldu.

SURVİVOR’DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor yeni bölümde dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi toplandı. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı oldu ve ada konseyinde bir isim daha çıkarmak zorunda kaldı. Yapılan ada oylamasında Aleyna ve Hanzade'nin isimleri ikişer kez yazıldı. Poyraz'ın ismi ise bir taktik sonucunda beş kez yazıldı. Böylece Survivor'da haftanın 2. eleme adayı Poyraz oldu. Survivor'da ilk dokunulmazlığı da kaybeden gönüllüler takımında Duygu haftanın 1. eleme adayı olmuştu.

