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Survivor Emin neden diskalifiye oldu? Survivor Emin Günenç'in sakatlığı nedir?

31.01.2021 23:00 | Son Güncelleme:
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Survivor Emin neden diskalifiye oldu? Survivor Emin Günenç'in sakatlığı nedir?

Survivor 2021 yarışmacısı Emin Günenç yaşadığı sakatlık nedeniyle yarışmadan diskalifiye oldu. Gönüllüler takımı yarışmacısı Emin Günenç'le konuşan Doktor Metin Kuş, dizinde kırık olduğunu ve bu nedenle Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı. Survivor'a veda eden Emin ise gözyaşlarına boğuldu. Peki Survivor Emin Günenç'in sakatlığı nedir?

Survivor yeni bölümde Gönüllüler takımı büyük bir şok yaşadı. Doktor Metin Kuş, Survivor Emin hakkındaki raporun sonucunu açıkladı.

EMİN SURVIVOR'DAN NEDEN DİSKALİFİYE OLDU?

Gönüllüler takımını gözyaşları içinde bırakan olayda Doktor Metin Kuş, yapılan incelemeler sonrasında Survivor 2021'e devam edemeyeceğini söyledi. Gelen son rapora göre Emin'in dizinde bir kırık tespit ettiklerini açıkladı.

Emin'in acı hissetmediğini söylemesine karşın Doktor Metin Kuş, bazı kırıkların acı vermeyeceğini fakat ilerisinde daha büyük sıkıntılar yaratacağını söyledi. Hayal kırıklığı yaşayan Emin, Survivor'da kalmak için çok ısrar etti. Fakat Doktor Metin Kuş, uzman olan doktor arkadaşları ile yaptıkları incelemeler sonrasında bu kararı aldığını açıkladı.

emin

Böylece, Survivor Emin yarışmaya dizindeki kırık nedeniyle veda etmek zorunda kaldı.

"ÖMÜR BOYU SAKAT KALABİLİRDİ"

Survivor ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı da, Emin'in yaşadığı sakatlığın teknik bir konu olması nedeniyle Doktor Metin Kuş tarafından bu açıklamanın yarışmacıya yapıldığını söyledi. Emin'in dizini zorlaması durumunda ömür boyu sakat kalabileceğini ifade eden Ilıcalı "Emin'in sakatlığı tahminimizin çok üstünde bir sakatlık. Doktorumuz Emin'e ve gönüllülere devam edemeyeceğini açıkladı. Survivor'da sakatlıklarla çok boğuştuk ama çok ciddi toleranslarımız da var. Bir yarışmacıyı sakatlığı nedeniyle 3-4 haftaya kadar bekleyebiliyoruz. Ancak Emin'in durumu çok farklı. Sağ dizinde plato kırığı var bu çok ciddi bir kırık. Doktorumuzun anlattığına göre bu kırık ilerledikçe büyür ve ömür boyu sakat kalabilir. Bunun iyileşmesi minimum 1 ay ama uzun süre sporla bir alakası olamayacak" dedi.

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