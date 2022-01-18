Survivor'da eleme adayı kim oldu? Sürgün kampına kim gitti? İşte 17 Ocak Survivor All Star'da elemeye kalan yarışmacı

Survivor 2022 All Star'da ilk haftanın zorlu dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da sezonun ilk iki dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kaybetmişti. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan ve bu sene ilk defa uygulanan sürgün kampına ise ünlüler takımından Birsen ve Sergen gitmişti. Survivor'ın son dokunulmazlık oyununda ise ünlüler ve gönüllüler takımları denize kurulan bir platformda engelleri aşarak başarılı atışlar yapmaya çalıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise bir ismi sürgün kampına göndermek zorunda kaldı.

SURVİVOR’DA 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Dominik’te denize kurulan parkurda yarışmacılar kıyasıya mücadele verdi. Parkura önce kadın yarışmacılar çıktı. Müthiş bir mücadele verilen dokunulmazlık oyunu ilk turunda kadınlarda 8-6 skorla kazanan ünlüler takımı oldu. Erkeklerde kıyasıya mücadele sonunda kazanan 8-6 skorla kazanan gönüllüler takımı oldu.

Durumun berabere olması nedeniyle bayrak oyununa gidildi. En iyilerin seçildiği bayrak yarışında 3-0 skorla kazanan ünlüler takımı, dokunulmazlığın sahibi oldu. Böylece ünlüler takımı, Survivor All Star'da ilk defa bir oyun kazanmış oldu.

SURVİVOR’DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU? SÜRGÜN KAMPINA KİM GİTTİ?

Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı, Survivor 2022 All Star’da haftanın üçüncü eleme adayını belirlemek zorunda kaldı.



Acun Ilıcalı'nın yönettiği konseyde gönüllüler takımı oylama yaptı.

Survivor'da adı en fazla yazılan isim Gizem oldu. 7 arkadaşının adını yazdığı Gizem Kerimoğlu, hem eleme adayı oldu hem de sürgün kampına gönderildi.

SÜRGÜN KAMPINA GİTMİŞLERDİ

Survivor 2022'nin ilk gününde dokunulmazlığı kaybeden ünlüler, Birsen’i sürgün kampına göndermişti. 24 saat tek başına sürgünde kalan Birsen korku dolu anlar yaşamıştı. Birsen'in yanına ikinci eleme adayı olarak takım arkadaşı Sercan katılmıştı.





