Survivor'da eleme adayları kimler? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Nisan Survivor son bölümde yaşananlar!

Survivor 2019'un 42. bölümünde takımlar haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'da geçen hafta Seda ve Dalaka kendi takımlarını seçmişti. Siyah ve beyaz takımlar arasındaki ilk dokunulmazlık oyununu beyaz takım kazanmıştı.
Survivor'ın Pazar akşamı ekrana gelen 42. son bölümünde, yine beyaz takımın üstünlüğü vardı. Survivor Türkiye Yunanistan’da bu hafta dokunulmazlığın sahibi beyaz takım oldu. Beyaz takım, siyah takım karşısında 10-7 dokunulmazlık oyununu kazandı.
Türk ve Yunan yarışmacıların karma olarak mücadele etmeye başladığı Survivor'da bireysel dokunulmazlık da kaldırıldı. Bu hafta iki dokunulmazlığı da kaybeden siyah takım ada konseyinde eleme adaylarını belirledi.
Ada konseyinde siyah takımda bulunan Türk yarışmacılar ilk eleme adaylarını belirledi. Verilen oylarla haftanın ilk eleme adayı belli oldu. Siyah takımdan ilk eleme adayı Sude oldu.
Siyah takımda bulunan Yunan yarışmacılar ise ikinci eleme adayını belirledi. Bu hafta Türk yarışmacı eleneceği için Yunan yarışmacılar da bir Türk ismi eleme potasına soktu. Survivor'da ikinci eleme adayı Melisa oldu.
Ada konseyinde siyah takımda eleme adayı olan Melisa ve Sude söz aldılar. Sude eleme adayı seçilmesine tepki gösterirken, Melisa, istediği performansı ortaya koyamadığına dikkat çekti.
Sude, "Burada olmaktan hiçbir zaman korkum olmadı. Performansım hakkında çok konuşmak istemiyorum. Burada benden önce olması gereken 2 kişi vardı bana göre Melisa ve Emre. Burada benim yazılmamın nedeni araba kazanmam oldu" dedi.
İkinci eleme adayı olan Melisa ise "Şuan çok garip en yakın arkadaşımla aynı potadayım. Dezavantajla başladım buraya, yaptığım spor bu platforma aykırı bir spor. 2 haftadır iyi performans sergileyebiliyorum. Kendimi yeni geliştiriyorum o yüzden fazla bir şey söyleyemiyorum" ifadelerini kullandı.
İletişim oyununda büyük bir mücadele yaşandı. Bu hafta iletişim ödül oyununu kazananların teknoloji evinde arkadaşlarıyla mesajlaşarak, film izleyebilecekleri açıklandı. Survivor 2019’un 42. bölümünde oynanan iletişim oyunu müthiş mücadeleye sahne oldu. İletişim oyununu erkeklerde kazanan Atakan olurken, kadınlarda ise Büşra birinci oldu. İletişim ödülüne Büşra, Seda, Okay, Atakan, Yusuf ve Melisa gitti.
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