Survivor'da eleme adayları kimler oldu? 31 Ocak Survivor sürgün adasına kimler gitti?

Survivor 2022 All Star'da haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu ekrana geldi. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise sürgün adasına giden ve eleme potasına giren yarışmacılar belirlendi.

SURVİVOR’DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımları zorlu parkurda kıyasıya mücadele etti. Ünlüler takımı açık ara farkla kazanarak üçüncü dokunulmazlığı aldı.

SURVIVOR'DA 3. ve 4. ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU? İŞTE SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİMLER

Survivor'da bu hafta sürgün adasına gönderilen ilk yarışmacı Barış Murat Yağcı olmuştu. Haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden ünlüler takımında Birsen Bekgöz eleme adayı olmuş ve sürgün adasına gitmişti.



Survivor'da pazartesi akşamı iki eleme adayı daha çıkarıldı. Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında yapılan oylamada üçüncü eleme adayı gönüllülerden Evrim Keklik oldu. Performans birincisi olan Batuhan'ın seçimi ile dördüncü ve son aday Mert Öcal oldu.

EVRİM'DEN TEPKİ: YAKAYIM MI GEMİLERİ?

Survivor'da takım arkadaşlarının eleme adayı olması için adını yazdığı Evrim Keklik sert sözler söyledi.

Adını yazanlara tepki gösteren Evrim "Çok kişi duymaması gereken şeyler duyabilir. Yakayım mı gemileri? Beni yazan üç kişiyi ve nedenini biliyorum. Nisa'yı da anlıyorum bir kuyruk acısı vardır. Kendisiyle tartışmalarımız oldu. 2020'den de gelen şeyler var. Yasin'e şaşırdım sadece. Gün olur devran döner. Kurt kışı geçirir de yediği ayazı unutmaz. Karşılaşırız bir gün yeri gelir" dedi.

ELEME ADAYLARI İÇİN OYLAMA YAPILDI

Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise eleme adayları olan Mert, Birsen, Barış ve Evrim için sms oylaması yapıldı.

Oylama sonucuna göre ise Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı 2 Şubat Çarşamba akşamı belli olacak.





