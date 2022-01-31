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Survivor Mert Öcal'dan sürgün adası tepkisi! Mert Survivor'dan ayrılıyor mu?

31.01.2022 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star yarışmacısı Mert Öcal, sürgün adası ve performans puanlaması sistemine isyan etti. Survivor'da ikinci defa sürgün adasına gönderilen Mert, konseyde sisteme olan tepkisini Acun Ilıcalı'ya iletti. Survivor'ı bırakma sinyali de veren Mert Öcal, "Bu sistem haksızlık dolu. Sürgün adası sistemini bilsem buraya gelmek için farklı davranırdım. Düşünüp buradaki durumum hakkında karar vereceğim" dedi. Ilıcalı ise Mert'e "Zora gelemiyor olabilirsin, kafan karışmış" dedi.

Survivor Mert Öcal'dan sürgün adası tepkisi! Mert Survivor'dan ayrılıyor mu?

Survivor 2022 All Star'ın 31 Ocak Pazartesi ekrana gelen son bölümünde dokunulmazlık oyunu sonrasında yarışmacılar ada konseyinde buluştu. Survivor'da Mert Öcal, ikinci defa eleme adayı oldu ve sürgün adasına yeniden gitti.

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Sürgün adasına gitmeye tepki gösteren Mert, performans birinciliği ve sürgün adası sisteminin haksız olduğunu söyledi.

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Mert, "Survivor'a yarışmaya geldim ama sürekli sürgün adasında oturuyorum. Oyunlarda yarışanlar ise üst üste puanları topluyor ve performans birincisi oluyor. Ben 3 hafta boyunca puanları bir türlü değiştiremeyeceğim bir sisteme girdim. Belki ben de oyunlarda yarışabilseydim üst düzey performans sergileyeceğim. Buraya gelmeden sürgün adası sistemini bilsem farklı davranırdım. Survivor'daki durumum hakkında bir süre düşüneceğim ve buna göre karar vereceğim" dedi.

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"SEN ZORA GELEMİYORSUN KAFAN KARIŞMIŞ"

Acun Ilıcalı ise konseyde oylama yaparak sistemin adaletli olup olmadığını sordu. Yasin ve Mert dışında ise performans sistemini yanlış bulan ise olmadı. Mert'e yanıt veren Ilıcalı şunları söyledi:

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"Mental olarak All Star'a hazır olmamış olabilirsin, zora gelemiyor olabilirsin. Benim için en dayanıklı isim finale gitmeli.
Son derece kafan karışmış. Her sene Survivor'da kuralları değiştiriyoruz. Daha zor şartlar sunuyoruz. Seyircimize göre karar verdik. Senin adanda olan 10 yarışmacının 9'u sistemi onayladı. Sen tek başına sitem şöyle olmalı diyorsun. Sizlerle yaptığımız toplantıda performans birincilerinin dokunulmaz olmasına karar vermiştik. Sen geçtiğimiz gün de 'Buse çok üzülürse bırakabilirim' demiştin. Bir gün öyle bir gün böyle diyorsun. Sen karar vereceksin, seni davet etmişiz"

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Mert Öcal
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