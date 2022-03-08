Survivor'da en acı konsey! Alpay Kazan'ın vefatı Murat Ceylan ve Survivor yarışmacılarını gözyaşlarına boğdu

Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı'nın yakın dostu olan Kazan, dün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Acı haberi alan Acun Ilıcalı da Dominik'ten İstanbul'a dönerek cenazeye katıldı.

MURAT CEYLAN'IN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

Survivor All Star'ın 7 Mart Pazartesi ekrana gelen son bölümünde ise dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi yapıldı. Konseyi ise Ilıcalı'nın yerine Murat Ceylan sundu.

Ancak stüdyoya gelen Ceylan yaşadığı üzüntü nedeniyle ayakta durmakta zorluk yaşadı.



Ceylan acı haberi yarışmacılara duyururken gözyaşlarına boğuldu.

YARIŞMACILAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ceylan, "Ekibimizden, ailemizden çok değerli biri, canımız parçamız bizden koptu. Bir süredir boğuştuğu amansız hastalığa maalesef Alpay ağabeyimiz yenik düştü. Bugün ben de sınanıyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ayakta durmakta güçlük çekiyorum, kelimeleri seçemiyorum. Alpay ağabey şahsım adıma çocukluğumdan beri tanıdığım, bana ağabeylik yapan biriydi. Sizler de yakından tanıyordunuz çoğunuzun anıları vardı" dedi.

Murat Ceylan'ın vefat haberini vermesiyle yarışmacılar da gözyaşlarını tutamadı.

OYLAMA KISA TUTULDU

Ceylan ise konseyin çok kısa olacağını belirterek hızlı bir şekilde eleme adayı için oylama yaptırdı.Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında Berna'ya 6, Yasin'e ise 7 oy çıktı. Böylece haftanın ilk eleme adayı Yasin Obuz oldu.



