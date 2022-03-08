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Survivor'da en acı konsey! Alpay Kazan'ın vefatı Murat Ceylan ve Survivor yarışmacılarını gözyaşlarına boğdu

08.03.2022 00:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'nin son bölümündeki ada konseyinde duygu dolu anlar yaşandı. Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle, Acun Ilıcalı çekimlere katılmadı ve cenaze için İstanbul'a döndü. Konseyi sunan Murat Ceylan ise konuşmakta güçlük çekti ve gözyaşlarına boğuldu. Ceylan, "Canımız, parçamız bizden koptu" sözleriyle acı haberi yarışmacılara duyurdu. Yakından takıdıkları Kazan'ın vefat haberini alan yarışmacılar da gözyaşlarını tutamadı.

Survivor'da en acı konsey! Alpay Kazan'ın vefatı Murat Ceylan ve Survivor yarışmacılarını gözyaşlarına boğdu

Bir süredir kanser tedavisi gören Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan, geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı'nın yakın dostu olan Kazan, dün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Acı haberi alan Acun Ilıcalı da Dominik'ten İstanbul'a dönerek cenazeye katıldı.

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MURAT CEYLAN'IN BÜYÜK ÜZÜNTÜSÜ

Survivor All Star'ın 7 Mart Pazartesi ekrana gelen son bölümünde ise dokunulmazlık oyunu sonrasında ada konseyi yapıldı. Konseyi ise Ilıcalı'nın yerine Murat Ceylan sundu.

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Ancak stüdyoya gelen Ceylan yaşadığı üzüntü nedeniyle ayakta durmakta zorluk yaşadı.
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Ceylan acı haberi yarışmacılara duyururken gözyaşlarına boğuldu.

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YARIŞMACILAR GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

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Ceylan, "Ekibimizden, ailemizden çok değerli biri, canımız parçamız bizden koptu. Bir süredir boğuştuğu amansız hastalığa maalesef Alpay ağabeyimiz yenik düştü. Bugün ben de sınanıyorum, ne diyeceğimi bilemiyorum. Ayakta durmakta güçlük çekiyorum, kelimeleri seçemiyorum. Alpay ağabey şahsım adıma çocukluğumdan beri tanıdığım, bana ağabeylik yapan biriydi. Sizler de yakından tanıyordunuz çoğunuzun anıları vardı" dedi.

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Murat Ceylan'ın vefat haberini vermesiyle yarışmacılar da gözyaşlarını tutamadı.

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OYLAMA KISA TUTULDU

Ceylan ise konseyin çok kısa olacağını belirterek hızlı bir şekilde eleme adayı için oylama yaptırdı.Dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında Berna'ya 6, Yasin'e ise 7 oy çıktı. Böylece haftanın ilk eleme adayı Yasin Obuz oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı Murat Ceylan Wish
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