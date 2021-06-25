Survivor’da final heyecanı! Survivor şampiyonu kim olacak İsmail mi, Poyraz mı?

TV 8’in iddialı yarışması Survivor Türkiye’de yaklaşık altı ay süren mücadelenin sonunca şampiyon belli oluyor. Survivor Türkiye son bölümde canlı yayında yarı finale kalan yarışmacılar arasında yapılan oylama ile finalistler belli oldu. Ünlüler takımından İsmail Balaban ile Gönüllüler takımından Poyraz, bu akşam Survivor 129. bölümde şampiyon olmak için karşı karşıya gelecek.

Galataport’ta yapılan canlı yayında iki yarışmacı için oylama yapılacak. Ve seyirci oylaması sonrasında en fazla oyu alan Survivor 2021 şampiyonu olacak. Survivor takipçileri, büyük final öncesinde Survivor’da kim kazanacak, Survivor’da kim şampiyon olacak merak ediyor, Survivor 2021 büyük finali heyecanla bekliyor.

SURVİVOR’DA FİNALE NASIL KALDILAR?

Survivor 2021’de finale İsmail Balaban ile Poyraz kaldı. Ünlüler takımından İsmail Balaban, performans oyunu finalini kazanarak direkt yarı finale kazanmayı hak etmişti. İstanbul’da dün akşam canlı yayında son üç arasına direkt kalan İsmail Balaban, Ayşe ve Poyraz ile girdiği oylamada Acun Ilıcalı tarafından ilk finalist olarak açıklandı.

Survivor 2021’in diğer finalisti Poyraz, Dominik’te son oynanan final oyununu kaybetmiş ve Aleyna Kalaycıoğlu ile potaya girmişti. İki yarışmacı için yapılan oylamanın sonucu, dün akşam yarı finalin başlarında açıklandı. Poyraz, Aleyna’da fazla oy alarak son üç arasında ismini yazdırdı. Poyraz, sonrasında Ayşe, İsmail Balaban ile birlikte yapılan oylama sonucunda finale kalmayı başardı.

SURVİVOR 2021 ŞAMPİYONU KİM OLACAK?

Survivor 2021’de gözler bu akşam şampiyonun açıklandığı anlar olacak. Ünlüler Gönüllüler formatı ile 2021 sezonuna Ocak ayında başlayan Survivor Türkiye, yaklaşık altı aylık serüvenini bu akşam noktalıyor. Ünlüler takımından İsmail Balaban ile Gönüllüler takımından Yiğit Poyraz, yarı finalde yapılan elemeler sonrasında finale kalmayı başaran iki yarışmacı oldu.

Sezon başından beri birçok SMS birinciliği kazanmış, performans yüzdeleri aynı olan İsmail Balaban ve Yiğit Poyraz’dan hangisinin şampiyon olacağı oldukça merak ediliyor.

