Survivor'da gerilim had safhada! Hikmet takım arkadaşlarına verdi veriştirdi! Ortam bir anda gerildi

Survivor All Star 2022'nin her yeni bölümünde gerilimin dozu artıyor. Ünlüler takımı ve Gönüllüler takımı arasında yaşanan gerginlik, yarışmacıların takım arkadaşları ile girdikleri tartışmalar, açlık ve aile özlemi gün geçtikçe kendini daha da çok gösteriyor.

Survivor All Star 2022'nin 100. bölümünde oyun alanı bir anda karıştı.

Gönüllüler takımı yarışmacısı Hikmet Tuğsuz, Ünlüler takımının 5-4 önde olduğu oyunun seçmeleri sırasında karar veremedikleri için takım arkadaşlarına çıkıştı.

SURVIVOR HİKMET TAKIM BAYRAĞINI İTİP YERE SERDİ

Evrim Keklik'in "Hikmet ağabay, zaman geçiyor, Batuhan'ı seç" demesi üzerine, Hikmet Tuğsuz arkasını döndü önce "Kim seçsin" dedi ve "Ağabey! Bir karar veremiyoruz!" diyerek takım bayrağını itip yere serdi.

HİKMET TUĞSUZ, TAKIM ARKADAŞLARINA ÇIKIŞTI

"Orada kulağına bir şey söylüyorsunuz, bilmem ne söylüyorsunuz" diye takım arkadaşlarına sitem eden Hikmet Tuğsuz'a yanıt Evrim Keklik'ten geldi.

Evrim, "Ağabey sana diyoruz, seç. Ben kendi seçimimi senden yana kullandım. Berkan kendi seçti. Yine sıkıntı yok." dedi. Seda da onların yanından uzaklaşan Hikmet'e, "Sorun yok. O sayıyı her şekilde alacağız. Kim çıkarsa çıksın, sorun yok" diye seslenerek sakinleştirmeye çalıştı.

SURVİVOR OYUN ALANINDA GERGİNLİK

Dört aydır oyunlarda dışarıda kaldığını ifade eden Nisa "Bunu bende yaşıyorum ne var" deyince, Hikmet takım arkadaşlarına sesini yükselterek "Dışarıda kalmak değik Nisa sorun. Takım olarak. bir karar veremiyoruz." ifadelerini kullandı. Ogeday sonuç olarak karar verdiklerini söyleyince Hikmet açtı ağzını yumdu gözünü.

"Sonuçta karar verdik de beş dakika muhabbet ediyoruz. Bir karar verelim. Kulaktan kulağa muhabbet yapıyoruz."

TARTIŞMAYA NAGİHAN DA DAHİL OLDU

Oyun alanında yaşanan gerginlik üzerine Nagihan, Hikmet'e dönerek "İkiniz de iyisiniz." dedi.

"Berkan deseniz bir şey olmuyor, Hikmet deseniz bir şey olmuyor. Oyunuz kaybolmuyor burada. Söyleyeceksiniz fikrinizi" dedi.

Seda "Biz fikrimizi senden yana kullandık, erkekler Berken'dan yana ama ikinizde bu sayıyı alabilecek kapasitedesiniz. Ödül büyük, oyuna devam, hadi!" diyerek ortamdaki gerginliği yatıştırmaya çalıştı.

