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Survivor'da gizlice yemek yiyen Dora yakalandı! Survivor Dora ne ceza aldı?

16.04.2021 00:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'de oyun alanında gizlice yemek temin eden gönüllüler yarışmacısı Dora'nın cezası belli oldu. Oyun alanında yemeklerin yanında bekletildiğini ve nefsine hakim olamadığını ifade eden Survivor Dora'nın cezasını Acun Ilıcalı açıkladı.

Survivor'da gizlice yemek yiyen Dora yakalandı! Survivor Dora ne ceza aldı?

Survivor'da geçtiğimiz haftalarda gizlice yemek temin ederken yakalanan Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan ve Hanzade'den sonra bu defa Dora yakayı ele verdi.

Survivor'da oyun alanında gizlice yemek temin eden ve yiyen Dora, set görevlilerine yakalandı. Survivor'ın son bölümünde Acun Ilıcalı “Dora, oyun alanındaki bir yemeği temin ederken yakalandı" dedi.

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"BEKLEDİĞİM YERDE YEMEK VARDI VE DAYANAMADIM"

Suçüstü yakalanan Dora ise “Oyunlar sırasında bazen beklememiz gerekiyor. Benim de bekletildiğim yerin 5 metre ilerisinde yemekler vardı. Yaklaşık 10 dakikadan fazla orada beklenmem söylendi. Ben de dayanamadım. Aldığım besin kalori olarak herkesten daha üstün olmamı sağlamış olabilir. Herkesten özür dilerim cezam neyse razıyım" şeklinde konuştu.
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Acun Ilıcalı ise "Bakıyorum seni orada bekletenler suçluya dönecek yavaş yavaş" şeklinde karşılık verdi ve Dora'ya 3 ödülden yararlanmama cezası verdi.

Survivor'da yiyecek ve içecek sakladıkları ortaya çıktı! Survivor yarışmacıları Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan ve Hanzade'ye şok ceza!Survivor'da yiyecek ve içecek sakladıkları ortaya çıktı! Survivor yarışmacıları Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan ve Hanzade'ye şok ceza!

Survivor'da daha önce de Aleyna Kalaycıoğlu, Aleyna Çalışkan, İlayda, Batuhan ve Hanzade gizlice yemek temin ederken yakalanmıştı.

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