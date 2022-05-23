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Survivor'da haftanın eleme adayları kimler oldu? 23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

23.05.2022 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'ın 23 Mayıs Pazartesi yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu ve ada konseyi yaşandı. Survivor'da ünlüler ve gönüllüler 4. dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ise ada konseyinde oylamaya gitti. Oylamada adı en fazla yazılarak eleme adayı oldu. Böylece haftanın eleme adayları belli oldu ve sms oylamasına çıktılar. Peki Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da haftanın eleme adayları kimler oldu? 23 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2022 All Star son bölümde dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı. Survivor'da mavi ve kırmızı takımlar, zorlu platformda dokunulmazlığı kazanabilmek için yarıştı. Dokunulmazlığı kaybeden takımda ise eleme potasına giren yarışmacı belirlendi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Dokunulmazlığını gönüllüler takımı kazanmayı başardı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da bu hafta ilk iki eleme adayı Berkan ve Ayşe olmuştu. Üçüncü dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitti.

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Oylamada adı en fazla yazılan isim olan Hikmet 3. eleme adayı oldu.

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Survivor'da son dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımında ise eleme adayı olarak Sude'nin ismi belirlendi.

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SMS OYLAMASI YAPILDI

Böylece bu hafta elemeye kalan yarışmacılar, Berkan, Ayşe, Hikmet ve Sude oldu.

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Dört yarışmacı için sms oylaması yapıldı. Oylama sonucuna göre elenen isim ise 24 Mayıs Salı akşamı açıklanacak.

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