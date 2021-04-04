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  4. Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor'da ödül ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor'da ödül ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

04.04.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8’in ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor 2021’de kıyasıya mücadele devam ediyor. Survivor’da bu akşam Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasında market ödüllü ödül oyunu oynandı. Her hafta oynanan Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, hangi yarışmacı eleme adayı seçildi?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı kim oldu? Survivor'da ödül ve dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Survivor 2021’de Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasındaki büyük mücadele bugün de sürdü. İzleyicileri ekrana kilitleyen Survivor 2021’de 3 Nisan 2021 akşam ödül oyunu oynandı. Market ödülü olan oyunu hangi takım kazandı? Survivor'ın en önemli oyunu olan dokunulmazlık oyununu Ünlüler mi, Gönüllüler mi kazandı? Eleme adayı kim seçildi?

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor 2021'de bu akşam oynanan market ödüllü oyunu 7-6 skorla Gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Survivor Ünlüler takımından haftanın ilk eleme adayı yazılacak.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM SEÇİLDİ?

Survivor eleme adayı

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TV8 survivor
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