Survivor'da Hilmi Cem, Hakan, Nagihan ile Mustafa Kemal ve Ümit Karan kavgası! 'Tek bir canın var onu da...'

Survivor'ın 17 Mayıs Perşembe yayınlanan son bölümünde hem duygusal hem de gerilimli anlar yaşandı. İletişim ve ödül oyunları sırasında Mustafa Kemal'in yaptığı hareketler ortalığı karıştırdı. Kavgaların eksik olmadığı son bölümde, sembol oyununu kazanan Damla ve Adem ise Dominik'e gelen aileleriyle duygusal anlar yaşadı.
MUSTAFA KEMAL'İN SÖZLERİ HİLMİ CEM'İ ÇILDIRTTI
İletişim ödül oyununda Hilmi Cem'e karşı aldığı galibiyet sonrası Mustafa Kemal'in söylediği söz ortalığı bir anda karıştırdı. Kazandığı oyun sonrasında İngilizce küfürlü söz kullanan Mustafa Kemal'a Hilmi Cem çok sert tepki gösterdi. Hilmi Cem'i sakinleştirmek isteyen Mustafa Kemal, 'Abi sana demedim sana niye diyeyim. Ben sevinç yapıyorum seni seviyorum niye öyle bir şey yapayım sana.Sen bunu üstüne alınma sevincim kişilere karşı değil. Sen niye üstüne alınıyorsun' dedi. Ancak Hilmi Cem ise tepkisini sürdürerek, 'Yap yap sonra üstüne alınma' dedi.
İkili arasında yaşanan tartışmayı takım arkadaşları bitirmeye çalıştı. Mustafa Kemal'in olayı sürdürmesine Hakan ve Nagihan tepki gösterince bu defa Ümit Karan da araya girdi ve Hakan ile Ümit arasında da tartışma yaşandı.
HAKAN'I KIZDIRAN HAREKET
İletişim ödül oyununda Mustafa Kemal ve Hakan karşı karşıya geldi. Mustafa Kemal'in oyun sonu yaptığı hareket sonrası sinirler gerildi. Yapılan harekete tepki gösteren Hakan, 'Terbiyesizlik yapıyorsun' deyince bu defa Ümit Karan tepki gösterdi tartışma büyüdü. Hakan Mustafa'ya 'Artık sakin ol yeter. Tek bir canın var onu da iyi kullan' dedi.
NAGİHAN'DAN ÜMİT KARAN'A TEPKİ 'KABADAYI MISIN?'
Seçimler öncesinde Nagihan ve Ümit Karan arasında sinirler gerildi. Ünlüler takımının yarışmacı seçmeleri sırasındaki sözleri karşı takımı kızdırdı. Ümit Karan'ın karşı takıma bağırması sonrasında ise Nagihan 'Sen buranın kabadayısı mısın? Artık sinirimiz bozuldu yeter' diyerek bağırdı.
HAKAN VE TURABİ ARASINDA SICAK RÜZGARLAR!
Turabi oyun öncesi havuz oyunlarındaki hızıyla bilinen Hakan Hatipoğlu'ndan taktik aldı. İşte o nefes kesen mücadele...
ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da günün ilk mücadelesinde takımlar güzel bir restoranda et yemeği için karşı karşıya geldiler. Son haftalarda ödülleri silip süpüren Gönüllüler takımı bu defa oyuna çok tutuk başladı. Yüksek bir platformdan kayarak havuza atlama etabının olduğu oyunda, su oyunlarında iyi mücadele eden Gönüllüler takımı avantajlı gibi görünse de sonuç çok farklı oldu. Ödül oyununu Ünlüler takımı büyük bir farkla 10-1 kazanmayı başardı. Oyun sonrasında ise restorana giden yarışmacılar et yemeğinin tadını çıkardı.
İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Suvivor'daki son iletişim oyunu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Ödül oyununu kaybeden
Gönüllüler günün ikinci oyununu kazanabilmek için oyuna iyi konsantre oldu. 9-9'luk eşitliğin yakalandığı oyunda sonucu bayrak yarışı belirledi ve Gönüllüler
kazanmayı başardı. Oyun sonrasında Gönüllüler takımı arkadaşlarından gelen mesajları okuma şansı elde etti.
DAMLA VE ADEM AİLELERİNE KAVUŞTU
Survivor'da aylardır devam eden sembol oyunlarının finalleri geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Sembol oyununu kazanan Adem ve Damla'nın aileleri Dominik'e geldi. Adem annesi ve ağabeyiyle hasret giderdi. Damla'nın ise annesi ve iki teyzesi adaya geldi. Gün içinde aileleriyle görüşen yarışmacılar, akşam ise lüks bir restoranda aileleriyle akşam yemeği yedi.