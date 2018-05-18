Survivor'da Hilmi Cem, Hakan, Nagihan ile Mustafa Kemal ve Ümit Karan kavgası! 'Tek bir canın var onu da...'

Survivor'ın 17 Mayıs Perşembe yayınlanan son bölümünde hem duygusal hem de gerilimli anlar yaşandı. İletişim ve ödül oyunları sırasında Mustafa Kemal'in yaptığı hareketler ortalığı karıştırdı. Kavgaların eksik olmadığı son bölümde, sembol oyununu kazanan Damla ve Adem ise Dominik'e gelen aileleriyle duygusal anlar yaşadı.

MUSTAFA KEMAL'İN SÖZLERİ HİLMİ CEM'İ ÇILDIRTTI

İletişim ödül oyununda Hilmi Cem'e karşı aldığı galibiyet sonrası Mustafa Kemal'in söylediği söz ortalığı bir anda karıştırdı. Kazandığı oyun sonrasında İngilizce küfürlü söz kullanan Mustafa Kemal'a Hilmi Cem çok sert tepki gösterdi. Hilmi Cem'i sakinleştirmek isteyen Mustafa Kemal, 'Abi sana demedim sana niye diyeyim. Ben sevinç yapıyorum seni seviyorum niye öyle bir şey yapayım sana.Sen bunu üstüne alınma sevincim kişilere karşı değil. Sen niye üstüne alınıyorsun' dedi. Ancak Hilmi Cem ise tepkisini sürdürerek, 'Yap yap sonra üstüne alınma' dedi.

İkili arasında yaşanan tartışmayı takım arkadaşları bitirmeye çalıştı. Mustafa Kemal'in olayı sürdürmesine Hakan ve Nagihan tepki gösterince bu defa Ümit Karan da araya girdi ve Hakan ile Ümit arasında da tartışma yaşandı.