Survivor'da ikinci yarışmacı belli oldu! Seda Ocak kimdir?

Merakla beklenen Survivor Türkiye - Yunanistan'ın ikinci yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı, yeni sezonun ikinci yarışmacısını sosyal medyadan duyurdu.

Survivor Türkiye - Yunanistan'ın ikinci yarışmacısı Seda Ocak oldu. Parkurda kendisine çok güvenen Ocak, "Korkum yok, hırsıma güveniyorum" sloganıyla yarışmaya katılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda Survivor'da yarışan Sema Aydemir'in kardeşi olan Seda Ocak 34 yaşında.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından Seda'nın Survivor'da yeni sezonun ikinci yarışmacısı olduğunu açıkladı.

SEDA OCAK KİMDİR?

Eski yarışmacılardan Sema’nın ikizi olan Seda 34 yaşında ve Bursalıdır. Eski milli atlet ve antrenördür. İki çocuğu vardır.

Seda Ocak kendisini şöyle anlatıyor; Atletizme Sema ile birlikte başladık sonra branşlarımızı seçtik. Ben 100 metre engelli koşucuyum. 2003 yılında evlendikten sonra sporu bıraktım. Survivor’a hazırlık aşamasında günde 2 antrenman yaptık. Zorlandık ama değdi. Gözümün kara olmasının parkurlarda işe yarayacağını düşünüyorum. Canım tatlı değildir, hırsıma da güveniyorum.

Survivor 2019'da ilk yarışmacı ise yapılan anketlerde en çok oyu alan Hakan Kanık olmuştu.

SURVİVOR NE ZAMAN?

Türkiye ve Yunanistan'da ortak yayınlanacak olan Survivor 2019 yarışması 2 Şubat Cumartesi akşamı ekranlara “merhaba” diyecek.



