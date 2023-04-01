Survivor'da ilk dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 1 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmacılar Dominik'te kalabilmek ve şampiyonluk hayallerine ulaşabilmek için kıyasıya mücadele ediyorlar. 1 Nisan 2023 Cumartesi günü Survivor'ın yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve aday konseyi heyecanı yaşanıyor. İşte 1Nisan Survivor'da yaşananlar...
TV8'İN sevilen yarışma programı Survivor'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 1 Nisan Cumartesi akşamı yarışmada dokunulmazlık mücadelesi yaşanıyor. Kazanan takım haftanın ilk dokunulmazlığını alarak eleme potasına çıkmaktan kurtulacak. Kazanan takım belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.
Survivor'da dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takımın yarışmacıları arasından bir isim haftanın ilk eleme adayı olacak.