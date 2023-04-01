Survivor'da ilk dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 1 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmacılar Dominik'te kalabilmek ve şampiyonluk hayallerine ulaşabilmek için kıyasıya mücadele ediyorlar. 1 Nisan 2023 Cumartesi günü Survivor'ın yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve aday konseyi heyecanı yaşanıyor. İşte 1Nisan Survivor'da yaşananlar...

1 NİSAN SURVİVOR'DA KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8'İN sevilen yarışma programı Survivor'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 1 Nisan Cumartesi akşamı yarışmada dokunulmazlık mücadelesi yaşanıyor. Kazanan takım haftanın ilk dokunulmazlığını alarak eleme potasına çıkmaktan kurtulacak. Kazanan takım belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

1 NİSAN SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takımın yarışmacıları arasından bir isim haftanın ilk eleme adayı olacak.



