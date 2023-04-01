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Survivor'da ilk dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 1 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

01.04.2023 23:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da dokunulmazlık oyunun kazananı ve eleme adayı merak edildi. Son olarak birleşme partisinin gerçekleştiği yarışmada haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşecek ve adaya konseyinde ilk eleme adayı belli olacak. Yarışmanın sıkı takipçileri 1 Nisan Survior'ın kazananını sorguluyorlar. Peki, Survivor'da ilk dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 1 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor'da ilk dokunulmazlığı kim, hangi takım kazandı? 1 Nisan Survivor'da eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Yarışmacılar Dominik'te kalabilmek ve şampiyonluk hayallerine ulaşabilmek için kıyasıya mücadele ediyorlar. 1 Nisan 2023 Cumartesi günü Survivor'ın yeni bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ve aday konseyi heyecanı yaşanıyor. İşte 1Nisan Survivor'da yaşananlar...

1 NİSAN SURVİVOR'DA KİM, HANGİ TAKIM KAZANDI?

TV8'İN sevilen yarışma programı Survivor'da mücadele tüm hızıyla devam ediyor. 1 Nisan Cumartesi akşamı yarışmada dokunulmazlık mücadelesi yaşanıyor. Kazanan takım haftanın ilk dokunulmazlığını alarak eleme potasına çıkmaktan kurtulacak. Kazanan takım belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

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1 NİSAN SURVİVOR'DA ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takımın yarışmacıları arasından bir isim haftanın ilk eleme adayı olacak.


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TV8 survivor dokunulmazlık oyunu ele aktan

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