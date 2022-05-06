Survivor'da kim diskalifiye, kim eleme adayı oldu? 5 Mayıs Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da kim eleme adayı, kim diskalifiye oldu sorusunun yanıtı, Survivor izleyicilerinin büyük bir merakla araştırdığı konular arasında yer alıyor. Survivor 2022'de dün akşam duygu dolu anlar yaşandı. Önce Merve'nin sakatlanarak hastaneye kaldırılması daha sonra da konseyde açıklanan diskalifiye olayı nedeniyle izleyiciler şoke oldu. Öte yandan Survivor'da haftanın birinci dokunulmazlık oyunu dün akşam oynandı ve yarışmacılar müthiş bir mücadele sergiledi. Peki, Survivor'da kim diskalifiye, kim eleme adayı oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVİVOR'DA KİM DİSKALİFİYE OLDU?

Survivor 2022'nin son bölümü dün akşam yayınlandı ve konseyde izleyicileri şoke eden kararlar açıklandı. Acun Ilıcalı, aşili kopan Merve'nin Survivor'a devam edemeyeceğini açıkladı ve herkes adeta yıkıldı. Parviz Abdullayev ile ilgili de açıklama yapan Acun Ilıcalı, onunda sakatlığı nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceğini belirtti. Böylelikle dün akşam 2 yarışmacı sakatlığı nedeniyle diskalifiye olmuş oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022'de dün akşam nefes kesen bir dokunulmazlık mücadelesi yaşandı. Ünlüler ve gönüllüler takımı dün akşam parkurda adeta fırtına gibi esti. 1-1 olan dokunulmazlık oyunu best of'a kaldı ve iki takım yarışmacıları da son ana kadar mücadele etti. Zorlu parkuru başarıyla tamamlayarak dokunulmazlığı kazanan takım

ünlüler takımı oldu.

KİM ELEME ADAYI OLDU?

Survivor'ın yeni bölümünde dün akşam dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı haftanın ilk eleme adayı için konseyde toplandı. Adı en fazla yazılan ve haftanın ilk eleme adayı olan isim bir kez daha Evrim oldu.



