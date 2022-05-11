Survivor'da 10 Mayıs akşamında ekranlara gelen yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Bilindiği üzere Merve Aydın ve Perviz Abdullayev sakatlıklarından dolayı Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. Peki Survivor'da kim elendi? 10 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Ödül oyununun kazananı ise Kırmızı takım oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da adı eleme listesinde olan yarışmacılar Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı ve Berkan Karabulut olmuştu. Survivor'da bu hafta kimin eleneceği henüz belli olmadı.



