Survivor'da 10 Mayıs akşamında ekranlara gelen yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Bilindiği üzere Merve Aydın ve Perviz Abdullayev sakatlıklarından dolayı Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. Peki Survivor'da kim elendi? 10 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...
Survivor ödül oyunu kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Ödül oyununun kazananı ise Kırmızı takım oldu.
Survivor'da adı eleme listesinde olan yarışmacılar Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı ve Berkan Karabulut olmuştu. Survivor'da bu hafta kimin eleneceği henüz belli olmadı.
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