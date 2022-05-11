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Survivor'da kim elendi? 10 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

11.05.2022 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star 2022'de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. İzleyenleri ekrana kilitleyen yeni bölümde iki takımın yarışmacıları da ödül oyununu kazanmak için parkurda mücadele etti. Peki Survivor'da kim elendi? 10 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...

Survivor'da kim elendi? 10 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

Survivor'da 10 Mayıs akşamında ekranlara gelen yeni bölümde ödül oyunu heyecanı yaşandı. Bilindiği üzere Merve Aydın ve Perviz Abdullayev sakatlıklarından dolayı Survivor'a veda etmek zorunda kaldı. Peki Survivor'da kim elendi? 10 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte merak edilenler...

Survivor'da kim elendi? 10 Mayıs Survivor'da ödül oyununu hangi takım kazandı?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor ödül oyunu kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Ödül oyununun kazananı ise Kırmızı takım oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da adı eleme listesinde olan yarışmacılar Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı ve Berkan Karabulut olmuştu. Survivor'da bu hafta kimin eleneceği henüz belli olmadı.

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TV8 survivor
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