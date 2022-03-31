Survivor'da kim elendi? 30 Mart Survivor'da elenen kişi kim oldu?

Survivor birleşme partisinin ardından eleme adayları belli oldu. Potada olan 4 eleme adayı da Gönüllüler takımından çıktı. Elemenin 30 Mart Çarşamba akşamında yapılacağı belirtilmişti. Adaya ve şampiyonluk hayallerine, Gönüllüler takımından bir yarışmacı veda etti. Peki Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da ilk iki eleme adayı Gönüllüler takımından Hikmet Tuğsuz ve Evrim Keklik olmuştu. En son oynanan dokunulmazlık oyununda Gönüllüler takımı tekrardan konseyde bir isim yazdı ve kalan iki eleme adayını Yasin Obuz, Gökhan Keser olarak belirledi.

Survivor'dan elenen Yasin Obuz oldu.

