Survivor'da kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor 2020'de bu hafta elenen yarışmacı ve sms sıralaması

Survivor 2020 5 Mayıs Salı akşamı 67. son bölümüyle ekrana geldi. Survivor'da bu hafta bir yarışmacı daha adaya veda etti. Yeni kurallar gereğince dokunulmazlık oyunlarının ikisini de aynı takım kazamayınca hem gönüllüler hem de ünlülerden eleme adayları çıktı. Toplam 6 yarışmacının elemeye kaldığı Survivor konseyinde elenen ismi ise Acun Ilıcalı açıkladı.
Survivor'da bu hafta sms oylaması sonuçlarını Acun Ilıcalı açıkladı. SMS oylamasından gönüllüler takımından Barış ve Ardahan en yüksek oy alan iki yarışmacı oldu. Ünlüler takımında en çok oy alan isimler ise Mert ve Ersin oldu. Böylece ünlülerden Mert'in eleme adaylığı düştü. Mert ve Ersin'in ardından ise en yüksek oyu alan Aycan oldu.
Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Yunus Emre olmuştu. Ünlülerden Mert'in en çok oy alan iki isimden biri olması nedeniyle eleme adaylığı düştü. Ünlüler takımında ise SMS sıralamasında en yüksek oyları alan isimler Mert Öcal, Ersin Korkut ve Aycan Yanaç oldu. Gönüllüler takımında ise bu hafta SMS'te ilk 2'ye giren yarışmacılar, Barış Murat Yağcı ve Ardahan Uzkanbaş oldu.
Ersin eleme adayı olarak Aşkım'ın ismini söyledi. Aycan ise Elif'i eleme adayı yaptı. Böylece Survivor'da bu hafta Elif, Aşkım, Yunus Emre, Berkan, Yasin, Cemal Can elemeye kalan isimler oldu.
Survivor sms oylaması sonuçlarına göre Elif, Aşkım, Yunus Emre, Berkan, Yasin, Cemal Can arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. 6 yarışmacı arasından en az oy alan isim olan ünlüler takımından Aşkım bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.
Elendiği için gözyaşlarına boğulan Aşkım takım arkadaşlarına sarılarak Survivor'a veda etti.
Survivor'un 67. bölümünde Acun Ilıcalı tarihte bir ilk yaşandığını söyleyerek iletişim oyununda değişikliğe gitti. Acun Ilıcalı bu hafta Survivor iletişim oyununu kazanan takımın Instagram hesabından canlı yayın yapabileceğini duyurdu.
Parkurda sıkı mücadele veren yarışmacılar iletişim oyıunu için karşı karşıya geldi. İletişim ödülü oyununda ünlüler takımından Survivor Mert peş peşe 2 sarı kart görerek oyundan atıldı. Survivor'da iletişim oyununu kazanan takım ünlüler oldu.
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