Survivor'da kim elendi? Eleme adayları kimler oldu? İşte Survivor 2020'de bu hafta elenen yarışmacı ve sms sıralaması

Survivor 2020 5 Mayıs Salı akşamı 67. son bölümüyle ekrana geldi. Survivor'da bu hafta bir yarışmacı daha adaya veda etti. Yeni kurallar gereğince dokunulmazlık oyunlarının ikisini de aynı takım kazamayınca hem gönüllüler hem de ünlülerden eleme adayları çıktı. Toplam 6 yarışmacının elemeye kaldığı Survivor konseyinde elenen ismi ise Acun Ilıcalı açıkladı.

SURVIVOR SMS OYLAMASINDA EN YÜKSEK OYLARI KİMLER ALDI?

Survivor'da bu hafta sms oylaması sonuçlarını Acun Ilıcalı açıkladı. SMS oylamasından gönüllüler takımından Barış ve Ardahan en yüksek oy alan iki yarışmacı oldu. Ünlüler takımında en çok oy alan isimler ise Mert ve Ersin oldu. Böylece ünlülerden Mert'in eleme adaylığı düştü. Mert ve Ersin'in ardından ise en yüksek oyu alan Aycan oldu.

SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Yunus Emre olmuştu. Ünlülerden Mert'in en çok oy alan iki isimden biri olması nedeniyle eleme adaylığı düştü. Ünlüler takımında ise SMS sıralamasında en yüksek oyları alan isimler Mert Öcal, Ersin Korkut ve Aycan Yanaç oldu. Gönüllüler takımında ise bu hafta SMS'te ilk 2'ye giren yarışmacılar, Barış Murat Yağcı ve Ardahan Uzkanbaş oldu.