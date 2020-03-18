Survivor'da kim elendi? Eleme konseyinde bir ilk yaşandı! İşte Survivor 2020'den elenen yarışmacı

Survivor'ın 22. bölümünde ada konseyinde bir isim yarışmaya veda etti. Survivor'ın 5. haftasında dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitmiş ve ilk eleme adayı Cemal Can olmuştu. Sms oylaması sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı ve Cemal Can'ın eleme adaylığı düştü.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da gönüller takımındaki ada konseyinde yapılan oylama ilk eleme adayı Cemal Can olmuştu. Ancak sms oylaması sonuçlarına göre gönüllülerde en yüksek oyu alan iki yarışmacı Cemal Can ve Nisa oldu. Böylece Cemal Can'ın eleme adaylığı düştü.

Acun Ilıcalı ise bu durumda en yüksek oyu alan 3 yarışmacının, elemeye kalacak isimlerini belirleyeceğini duyurdu. Survivor'da en çok SMS oylamasını alan Nisa, Tayfun'un adını, Cemal Can Ceyhun'un adını, Yunus Emre ise Evrim'in adını verdi.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİM ELENDİ?

Survivor gönüllüler takımında elemeye kalan Evrim, Ceyhun ve Tayfun arasında elenen isim belli oldu. Bu üç yarışmacı arasında en oyu alan isim olan Tayfun Erdoğan bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.