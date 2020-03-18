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Survivor'da kim elendi? Eleme konseyinde bir ilk yaşandı! İşte Survivor 2020'den elenen yarışmacı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2020 00:51 | Son Güncelleme

Survivor'ın 17 Mart Salı ekrana gelen 22. son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2020 bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından bir kişi yarışmaya veda etti. Peki Survivor'da kim elendi? Cemal Can mı, Eylem mi, Tayfun mu yoksa Ceyhun mu Survivor'dan elendi? İşte Survivor son bölümde yaşananlar ve elenen yarışmacı.

Survivor'da kim elendi? Eleme konseyinde bir ilk yaşandı! İşte Survivor 2020'den elenen yarışmacı

Survivor'ın 22. bölümünde ada konseyinde bir isim yarışmaya veda etti. Survivor'ın 5. haftasında dokunulmazlığı kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde oylamaya gitmiş ve ilk eleme adayı Cemal Can olmuştu. Sms oylaması sonrasında sürpriz bir gelişme yaşandı ve Cemal Can'ın eleme adaylığı düştü.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor'da gönüller takımındaki ada konseyinde yapılan oylama ilk eleme adayı Cemal Can olmuştu. Ancak sms oylaması sonuçlarına göre gönüllülerde en yüksek oyu alan iki yarışmacı Cemal Can ve Nisa oldu. Böylece Cemal Can'ın eleme adaylığı düştü.

Acun Ilıcalı ise bu durumda en yüksek oyu alan 3 yarışmacının, elemeye kalacak isimlerini belirleyeceğini duyurdu. Survivor'da en çok SMS oylamasını alan Nisa, Tayfun'un adını, Cemal Can Ceyhun'un adını, Yunus Emre ise Evrim'in adını verdi.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER TAKIMINDA KİM ELENDİ?

Survivor gönüllüler takımında elemeye kalan Evrim, Ceyhun ve Tayfun arasında elenen isim belli oldu. Bu üç yarışmacı arasında en oyu alan isim olan Tayfun Erdoğan bu hafta Survivor'dan elenen yarışmacı oldu.

tayfun

İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da büyük heyecana sahne olan iletişim oyunu oldukça çekişmeli geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Gönüllüler takımı 10-8 skoruyla kazanmayı başardı.


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