Survivor'da kim elendi? İşte Survivor 19 Şubat Salı veda eden isim!

Survivor 2019'un üçüncü haftasında Yunan takımında eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Yunanistan takımında üç yarışmacı eleme adayı olarak sms oylamasına kaldı. Yunanistan'da yapılan sms oylaması sonuçlarına göre veda eden isim belli oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da Yunan takımında yapılan oylamayla elemeye kalan ilk isim İoulieta oldu. İkinci eleme adayı Spyro, üçüncü eleme adayı ise Vasilis oldu. Survivor'da Yunan takımından bu hafta eleme postasına çıkan 3 isim Louleita, Spyros ve Vasilis sms oylamasına kaldı. Yapılan oylama sonucunda bu isimler arasından en az oyu alan İoulieta elenerek Survivor'a veda etti.

Sakız adasında yaşayan İoulieta, Yunan takımında tek Türkçe bilen yarışmacıydı. İoulieta elendiğinin açıklanmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Survivor İoulieta Kitrinou kimdir?

Fotomodel ve aktör olan İoulieta Kitrinou, 26 yaşında ve Sakız adasında yaşıyor. Model, aktris ve 100 metre koşu şampiyonu. Hios adasında turizmcilik yapıyor. İnatçı, kararlı ve hassas bir yapıya sahip. Daha önce Türkiye'de yaşamış ve çalışmış olması onun diğer Yunan yarışmacılar arasında en büyük avantajı olacak. Birçok Türk tanıması ve ayrıca Türk dilini konuşuyor olması Yunan takımına yardım etmesini sağlayacak.