Survivor'da kim elendi? İşte Survivor 19 Şubat Salı veda eden isim!

Survivor 2019'un üçüncü haftasında Yunan takımında eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Yunanistan takımında üç yarışmacı eleme adayı olarak sms oylamasına kaldı. Yunanistan'da yapılan sms oylaması sonuçlarına göre veda eden isim belli oldu.
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da Yunan takımında yapılan oylamayla elemeye kalan ilk isim İoulieta oldu. İkinci eleme adayı Spyro, üçüncü eleme adayı ise Vasilis oldu. Survivor'da Yunan takımından bu hafta eleme postasına çıkan 3 isim Louleita, Spyros ve Vasilis sms oylamasına kaldı. Yapılan oylama sonucunda bu isimler arasından en az oyu alan İoulieta elenerek Survivor'a veda etti.
Sakız adasında yaşayan İoulieta, Yunan takımında tek Türkçe bilen yarışmacıydı. İoulieta elendiğinin açıklanmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.
Survivor İoulieta Kitrinou kimdir?
Fotomodel ve aktör olan İoulieta Kitrinou, 26 yaşında ve Sakız adasında yaşıyor. Model, aktris ve 100 metre koşu şampiyonu. Hios adasında turizmcilik yapıyor. İnatçı, kararlı ve hassas bir yapıya sahip. Daha önce Türkiye'de yaşamış ve çalışmış olması onun diğer Yunan yarışmacılar arasında en büyük avantajı olacak. Birçok Türk tanıması ve ayrıca Türk dilini konuşuyor olması Yunan takımına yardım etmesini sağlayacak.
DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Türk takımı farklı bir skorla kazanmayı başarmıştı. Pazar akşamı ekrana gelen bölümde ise ikinci dokunulmazlık oyununda takımlar karşı karşıya geldi. En önemli oyun olan dokunulmazlık için mücadele veren yarışmacılar, sıcak havanın altında parkurlarda ter dökmeye devam ettiler.
Birinci dokunulmazlık oyununu kazanan Türk takımı ikinci oyuna da hırslı başladı. İkinci dokunulmazlık oyununda Türkiye yine fırtına gibi esti ve Yunan takımını 10-6 yenerek bu hafta takımını koruma altına aldı. Yunanistan ise iki oyunu kaybederek eleme adayları çıkarmak zorunda kaldı.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor Türkiye-Yunanistan onuncu bölümde gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımı eleme adaylarını belirledi. İşte oylama sonucuna göre haftanın ilk eleme adayı İoulieta oldu.
Yunan takımında bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Ria ve Nikos da birer eleme adayı çıkardı.
İkinci eleme adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Nikos'un belirlediği Spyros oldu. Üçüncü eleme adayını ise bayanlarda bireysel dokunulmazlığı kazanan Ria belirledi. Üçüncü eleme adayı Vasilis oldu. Böylece Survivor'da bu hafta Yunan takımından İoulieta, Vasilis ve Spyros elemeye kalan yarışmacılar oldu. Yunanistan'da yapılacak olan sms oylaması sonrasında bu üç isim arasından en az oyu alan yarışmacı Salı akşamı yayınlanacak olan bölümde Survivor'a veda edecek.
GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Geçen hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Türk takımınde Atakan, Okay ve Kader elemeye kalan isimler olmuştu. SMS oylaması sonrasında ise, en az oyu alan Kader Karakaya Survivor'dan elenmişti.
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