Mynet Trend

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor 19 Şubat Salı veda eden isim!

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 19.02.2019 23:47 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının 12. son bölümünde hem ödül oyunu hem de eleme heyecanı yaşandı. Survivor dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımından üç yarışmacı elemeye kalmıştı. Survivor'a veda eden isim sms oylamasının sonuçlarıyla belli oldu. Peki Survivor'da kim elendi? İşte Survivor 19 Şubat Salı sms oylaması ve eleme sonuçları.

Survivor'da kim elendi? İşte Survivor 19 Şubat Salı veda eden isim!

Survivor 2019'un üçüncü haftasında Yunan takımında eleme heyecanı yaşandı. Bu hafta dokunulmazlığı kaybeden Yunanistan takımında üç yarışmacı eleme adayı olarak sms oylamasına kaldı. Yunanistan'da yapılan sms oylaması sonuçlarına göre veda eden isim belli oldu.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da Yunan takımında yapılan oylamayla elemeye kalan ilk isim İoulieta oldu. İkinci eleme adayı Spyro, üçüncü eleme adayı ise Vasilis oldu. Survivor'da Yunan takımından bu hafta eleme postasına çıkan 3 isim Louleita, Spyros ve Vasilis sms oylamasına kaldı. Yapılan oylama sonucunda bu isimler arasından en az oyu alan İoulieta elenerek Survivor'a veda etti.

Sakız adasında yaşayan İoulieta, Yunan takımında tek Türkçe bilen yarışmacıydı. İoulieta elendiğinin açıklanmasının ardından gözyaşlarını tutamadı.

Survivor İoulieta Kitrinou kimdir?
Fotomodel ve aktör olan İoulieta Kitrinou, 26 yaşında ve Sakız adasında yaşıyor. Model, aktris ve 100 metre koşu şampiyonu. Hios adasında turizmcilik yapıyor. İnatçı, kararlı ve hassas bir yapıya sahip. Daha önce Türkiye'de yaşamış ve çalışmış olması onun diğer Yunan yarışmacılar arasında en büyük avantajı olacak. Birçok Türk tanıması ve ayrıca Türk dilini konuşuyor olması Yunan takımına yardım etmesini sağlayacak.

10269570-728xauto

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Türk takımı farklı bir skorla kazanmayı başarmıştı. Pazar akşamı ekrana gelen bölümde ise ikinci dokunulmazlık oyununda takımlar karşı karşıya geldi. En önemli oyun olan dokunulmazlık için mücadele veren yarışmacılar, sıcak havanın altında parkurlarda ter dökmeye devam ettiler.

Birinci dokunulmazlık oyununu kazanan Türk takımı ikinci oyuna da hırslı başladı. İkinci dokunulmazlık oyununda Türkiye yine fırtına gibi esti ve Yunan takımını 10-6 yenerek bu hafta takımını koruma altına aldı. Yunanistan ise iki oyunu kaybederek eleme adayları çıkarmak zorunda kaldı.

ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Survivor Türkiye-Yunanistan onuncu bölümde gerçekleşen ada konseyinde dokunulmazlığı kaybeden Yunan takımı eleme adaylarını belirledi. İşte oylama sonucuna göre haftanın ilk eleme adayı İoulieta oldu.

Yunan takımında bireysel dokunulmazlık sembolünü kazanan Ria ve Nikos da birer eleme adayı çıkardı.

İkinci eleme adayı ise bireysel dokunulmazlığı kazanan Nikos'un belirlediği Spyros oldu. Üçüncü eleme adayını ise bayanlarda bireysel dokunulmazlığı kazanan Ria belirledi. Üçüncü eleme adayı Vasilis oldu. Böylece Survivor'da bu hafta Yunan takımından İoulieta, Vasilis ve Spyros elemeye kalan yarışmacılar oldu. Yunanistan'da yapılacak olan sms oylaması sonrasında bu üç isim arasından en az oyu alan yarışmacı Salı akşamı yayınlanacak olan bölümde Survivor'a veda edecek.

GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?
Geçen hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Türk takımınde Atakan, Okay ve Kader elemeye kalan isimler olmuştu. SMS oylaması sonrasında ise, en az oyu alan Kader Karakaya Survivor'dan elenmişti.

Bu otelde dokunduğunuz her şey satılıkBu otelde dokunduğunuz her şey satılık
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
survivor kim elendi survivor 2019 türkiye yunanistan Survivor 2019 İoulieta Kitrinou survivor İoulieta kimdir

En Çok Okunan Trend Haberler

Türkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisi

Türkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisi

Hastaneye çocuklarını güvenlik kemeriyle getirdiler

Hastaneye çocuklarını güvenlik kemeriyle getirdiler

Sen misin Reynmen'i beğenmeyen! Olay tepki

Sen misin Reynmen'i beğenmeyen! Olay tepki

Dev kargo uçağı deneme uçuşlarını tamamladı

Dev kargo uçağı deneme uçuşlarını tamamladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Kadın dizisinde sırlar ortaya çıktı!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Kadın'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda etti!

Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden çarpıcı fragman!

Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden çarpıcı fragman!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor 2019'da duygusal anlar! Gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2019'da duygusal anlar! Gözyaşlarını tutamadılar

Çarpışma, sosyal medya etkileşiminde dünyada ilk üçe girdi!

Çarpışma, sosyal medyada dünya çapında başarı yakaladı!

Sundance ödüllü "Honeyland" Üsküp'te festivalde gösterilecek

Sundance ödüllü "Honeyland" Üsküp'te festivalde gösterilecek

Türkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisi

Türkiye dizi tarihinin depresyona sokan 10 dizisi

Mahsun Kırmızıgül imzalı Mucize 2/ Aşk filminin vizyon tarihi belli oldu

‘Sadece sinemada gösterilecek’ demişti... Mucize 2/ Aşk filminin vizyon tarihi belli oldu

Batman için ilk adaylar ortaya çıktı

Batman için ilk adaylar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.