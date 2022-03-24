Survivor'da kim elendi, kim gitti? İşte 23 Mart Survivor 2022 All Star'a elenerek veda eden yarışmacı

Survivor All Star'ın 23 Mart Çarşamba günü yayınlanan son bölümünde Evrim, Barış, Adem, Bora ve Gizem için eleme heyecanı yaşandı. TV 8'in merakla takip edilen yarışmasında halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Survivor'da bu dört yarışmacı arasında en az oyu alan yarışmacının Dominik macerası sona erdi.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor’da zorlu bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi yaşandı. Survivor'da haftanın son dokunulmazlığını gönüllüler takımı kazanmayı başardı. Oyunu kazanan gönüllüler yemek ödülünün de tadını çıkardı.

Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı ise ada konseyinde eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı.

ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın ilk eleme adayı Barış Murat Yağcı olmuştu.

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığını kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada, adı en fazla yazılan Evrim Keklik haftanın 2. eleme adayı olmuştu.

Survivor son bölümdeki dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında ada konseyinde oylama yapıldı.

Ünlülerde performansa göre Merve ve Atakan dokunulmaz oldu. Oylamada isimleri eşit sayıda yazılan Adem ve Bora haftanın 3. ve 4. eleme adayı oldu.

Survivor'da haftanın performans birincisi olan Atakan ise haftanın son eleme adayı olarak Gizem'in adını söyledi.

OYLAMA SONUCU KONSEYDE AÇIKLANDI

Survivor'da birleşme partisi öncesinde toplu sms oylaması yapılmıştı.

Mart sonundaki partiye kadar geçerli olacak oylama sonuçlarına göre Evrim, Barış, Adem, Bora ve Gizem arasından en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.

Oylama sonucuna göre Survivor'dan bu hafta elenen isim Bora Edin oldu.

"BENİM İÇİN DÜNYANIN SONU DEĞİL"

Survivor'dan elendikten sonra veda konuşması yapan Bora, "Buradaki tüm problemleri burada bırakıyorum çünkü bu benim için bir oyun. Buradan gitmek benim için dünyanın sonu değil. Bir hayatım var, eşim ve bir oğlum var. Buraya çağırdığınız için teşekkür ederim" dedi.





