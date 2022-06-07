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Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 7 Haziran Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

07.06.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor All Star'da bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Survivor'ın 7 Haziran Salı akşamı yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da elemeye kalan isimler Anıl, Hikmet, Evrim ve Nisa oldu. Survivor'da sms oylaması sonuçlarına göre, en az oyu alan yarışmacı Dominik macerasına veda etti. Acun Ilıcalı ise elenen yarışmacının ardından dengelerin bozulduğunu ve yeni takımlar olacağını duyurdu. Peki Survivor'dan kim gitti? İşte Survivor All Star'dan elenen yarışmacı...

Survivor'da kim elendi, kim gitti? Sms oylaması sonuçları açıklandı! İşte 7 Haziran Survivor 2022 All Star'da elenen yarışmacı

TV8'in ilgiyle izlenen yarışması Survivor All Star'ın 7 Haziran Salı günü yayınlanan son bölümünde Anıl, Hikmet, Evrim ve Nisa için eleme heyecanı yaşandı. Geçen hafta Sude'nin vedasının ardından Survivor'da bu hafta da iddialı bir isim elendi. Yarışmada halk oylaması sonuçları ada konseyinde Acun Ilıcalı tarafından açıklandı.

HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor All Star yarışmasında ilk dokunulmazlığı gönüllüler kaybetmiş ve Hikmet'i potaya sokmuştu. İkinci eleme adayı da ünlülerden Evrim olmuştu.

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Dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımı eleme konseyinde aralarından bir ismi yazmak zorunda kaldı. Oylama sonucunda, üçüncü eleme adayı Nisa Bölükbaşı olmuştu.

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Survivor son bölümde ise elemeye kalan yarışmacı Anıl oldu.

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ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

Survivor'da elemeye kalan Anıl, Hikmet, Evrim ve Nisa arasında sms oylaması yapıldı.

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Oylama sonuçlarına göre dört yarışmacı arasından en az oyu alan ismi Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı Evrim Keklik oldu.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Evrim Keklik
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