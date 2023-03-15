Survivor'da kim elendi, kim gitti? Survivor'da adaya veda eden isim kim oldu?

Survivor'da elenen isim merak ediliyor. 2023 sezonu tüm hızıyla devam eden Suvivor'da yarışmacılar canla başla mücadele ediyorlar. Haftanın son eleme adaylarının da belli olmasıyla beraber seyirci oylaması başlamıştı. Survivor'da eleme potasındaki 4 isimden en az SMS oyunu alan yarışmacı hayallerine veda edecek. Bugün Surivor'da açık artırma ile yarışmacılar yemek satın aldı. Açık arıtmanın ardından eleme konseyinin gerçekleşmesi bekleniyor. İşte 15 Mart 2023 Survivor'ya yaşananlar...

SURVİVOR'DA 4 İSİM ELEME POTASINDA

Ekranların sevilen yarışması Survivor'da geçen hafta Senem'in ayrılması nedeniyle yarışmada eleme olmamıştı. Bu hafta Cansu ve Aziz eleme adayı olmuştu. Suvivor'ın son bölümünde de son eleme adayları Alper ve Osman Can oldu. Bu 4 isimden en az seyirci SMS oylamasına sahip olan yarışmacı Survivor'a veda edecek.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Tv8 seyircilerini ekranı başına kilitleyen Surivor tüm heyecanıyla devam ederken yarışmacılar da bir bir azalmaya başladı. Surivor'ın yeni bölümünde açık artırma oyunu oynandı. Yarışmacılar kendilerine verilen belli bir miktar parayla açık Acun Ilıcalı'nın açık artırmada çıkardığı yiyecekleri satın aldılar. Bu oyunun ardından eleme konseyi yapılması bekleniyordu ancak fragmanda yer alan detaya göre eleme 16 Mart Perşembe akşamı gerçekleşecek.



