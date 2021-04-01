Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 1 Nisan Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor Türkiye’de bu haftanın dokunulmazlık oyunları iki takım birer kez kazandı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla ilk üç aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise ünlüler ve gönüllülerde sms birincisi olan yarışmacılar, haftanın 4. ve 5. eleme adaylarını da belirledi.

SURVIVOR'DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta ünlüler ve gönüllüler için sms halk oylaması yapıldı. Bu oylamada ünlüler takımı ve gönüllüler takımından en çok oyu alan isimler belli oldu.

Gönüllüler takımında sms oylaması birincisi Poyraz oldu.



Ünlüler takımında ise oylama birincisi olan yarışmacı İsmail Balaban oldu.

Ünlülerde geçen haftalarda ise birinci olan isimler Çağrı ve Batuhan olmuştu.

SURVIVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında Hanzade ve Aleyna Çalışkan aday olmuştu. İkinci oyunu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada ise Öykü Çelik haftanın 3. eleme adayı oldu.

Survivor'da gönüllüler takımı birincisi olan Poyraz, dördüncü eleme adayı olarak Aleyne Kalaycıoğlu'nun adını söyledi.