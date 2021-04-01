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Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 1 Nisan Survivor'dan elenen yarışmacı

01.04.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 1 Nisan Perşembe akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını iki takım birer defa kazandı. Böylece hem ünlüler hem de gönüllülerden eleme adayları çıkmıştı. Survivor son bölümdeki ada konseyinde ise ünlüler ve gönüllülerde sms birincisi olan isimler, 4. ve 5. eleme adayını belirledi. Peki Survivor sms birincileri kimler oldu? Survivor 2021'den kim elendi? İşte 1 Nisan Salı Survivor'dan elenen yarışmacı.

Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 1 Nisan Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor Türkiye’de bu haftanın dokunulmazlık oyunları iki takım birer kez kazandı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla ilk üç aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise ünlüler ve gönüllülerde sms birincisi olan yarışmacılar, haftanın 4. ve 5. eleme adaylarını da belirledi.

SURVIVOR'DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta ünlüler ve gönüllüler için sms halk oylaması yapıldı. Bu oylamada ünlüler takımı ve gönüllüler takımından en çok oyu alan isimler belli oldu.

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Gönüllüler takımında sms oylaması birincisi Poyraz oldu.

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Ünlüler takımında ise oylama birincisi olan yarışmacı İsmail Balaban oldu.

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Ünlülerde geçen haftalarda ise birinci olan isimler Çağrı ve Batuhan olmuştu.

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SURVIVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021'de bu haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında Hanzade ve Aleyna Çalışkan aday olmuştu. İkinci oyunu kaybeden ünlüler takımındaki oylamada ise Öykü Çelik haftanın 3. eleme adayı oldu.

Survivor'da gönüllüler takımı birincisi olan Poyraz, dördüncü eleme adayı olarak Aleyne Kalaycıoğlu'nun adını söyledi.

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Ünlüler takımı sms birincisi olan İsmail Balaban ise 5. eleme adayı olarak Çağrı Atakan'ın ismini söyledi. İsmail, geçen haftanın oylama birincisi olan Çağrı'nın gitmeyeceğinden emin olduğu için onu eleme adayı yaptığını söyledi.

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Böylece haftanın eleme adayları Hanzade, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu, Öykü Çelik ve Çağrı Atakan oldu.

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan ünlüler ve gönüllüler yarışmacıları Hanzade, Aleyna Çalışkan, Aleyna Kalaycıoğlu, Öykü Çelik ve Çağrı Atakan arasında sms oylamasında en az oyu alan yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı.


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