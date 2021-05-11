Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 11 Mayıs Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor’ın 18. haftasında takımlar karıştırılmış ve yeni takımlar oluşturulmuştu. Mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunları kıran kırana geçmişti. Birer kez dokunulmazlığı kaybeden takımlar, strateji yaparak Batuhan ve Poyraz’ı eleme adayı olarak gösterdi. Oyundan sonra ekrana gelen eleme konseyinde sms oylaması sonuçlarına göre birinci olan isim belli oldu.

SURVIVOR'DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta sms halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklandı. Mavi takımda sms birincisi Poyraz oldu. Mavi takımın sms ikincisi ise Steven oldu.

Kırmızı takımda ise en fazla oy alan yarışmacı Berkay oldu. Berkay yaptığı açıklamada, "İnanılmaz mutlu oldum. Beklemiyordum açıkçası. Bana oy atan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

SURVIVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarını mavi ve kırmızı takımlar birer defa kazanmıştı. İki takımdan birer eleme adayı çıkarıldı. Kırmızı takım Batuhan’ı, mavi takım Poyraz’ı aday olarak gösterdi.



Son bölümdeki konseyde ise mavi takımda sms birincisi olan Poyraz'ın adaylığı düştü. Steven'ın da oylama ikinci olması nedeniyle, mavi takımın eleme adayları Sergen ve Dora oldu.

