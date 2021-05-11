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Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 11 Mayıs Survivor'dan elenen yarışmacı

11.05.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2021'in 11 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarını mavi ve kırmızı takım birer defa kazandı. Böylece iki takımdan da birer yarışmacı elemeye kaldı. Survivor son bölümde ise sms oylaması birincisi olan yarışmacı yeni bir eleme adayı belirledi. Peki Survivor'da eleme adayları kimler oldu? Survivor 2021'den kim elendi?

Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 11 Mayıs Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor’ın 18. haftasında takımlar karıştırılmış ve yeni takımlar oluşturulmuştu. Mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunları kıran kırana geçmişti. Birer kez dokunulmazlığı kaybeden takımlar, strateji yaparak Batuhan ve Poyraz’ı eleme adayı olarak gösterdi. Oyundan sonra ekrana gelen eleme konseyinde sms oylaması sonuçlarına göre birinci olan isim belli oldu.

SURVIVOR'DA SMS BİRİNCİLERİ KİMLER OLDU?

Survivor’da bu hafta sms halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklandı. Mavi takımda sms birincisi Poyraz oldu. Mavi takımın sms ikincisi ise Steven oldu.

poyraz

Kırmızı takımda ise en fazla oy alan yarışmacı Berkay oldu. Berkay yaptığı açıklamada, "İnanılmaz mutlu oldum. Beklemiyordum açıkçası. Bana oy atan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

kırmızı

SURVIVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarını mavi ve kırmızı takımlar birer defa kazanmıştı. İki takımdan birer eleme adayı çıkarıldı. Kırmızı takım Batuhan’ı, mavi takım Poyraz’ı aday olarak gösterdi.
mavi
Son bölümdeki konseyde ise mavi takımda sms birincisi olan Poyraz'ın adaylığı düştü. Steven'ın da oylama ikinci olması nedeniyle, mavi takımın eleme adayları Sergen ve Dora oldu.
dora

Kırmızı takımda sms birincisi olan Berkay ise "Elenmeyeceğini düşündüğüm için İsmail diyorum" dedi. Böylelikle
kırmızı takımda eleme adayları ise Batuhan ve İsmail Balaban oldu.

batuhan

"ÇEYREK FİNAL ÖNCESİ SON ELEME"

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, çeyrek final öncesideki son eleme Önümüzdeki hafta Survivor'da eleme olmayacak. İki günlük dinlenme süreniz olacak. Çok güzel bir hafta sizi bekliyor. Sizlere sürprizlerimiz olacak" dedi.

SURVIVOR’DA KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan Dora, İsmail, Sergen ve Batuhan arasında sms oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı mavi takımdan Sergen oldu.

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Yarışmaya veda eden Sergen gözyaşlarını tutamadı.

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