Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincileri kimler oldu? İşte 11 Mayıs Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor’ın 18. haftasında takımlar karıştırılmış ve yeni takımlar oluşturulmuştu. Mavi ve kırmızı takımlar arasında dokunulmazlık oyunları kıran kırana geçmişti. Birer kez dokunulmazlığı kaybeden takımlar, strateji yaparak Batuhan ve Poyraz’ı eleme adayı olarak gösterdi. Oyundan sonra ekrana gelen eleme konseyinde sms oylaması sonuçlarına göre birinci olan isim belli oldu.
Survivor’da bu hafta sms halk oylaması sonuçları Acun Ilıcalı tarafından ada konseyinde açıklandı. Mavi takımda sms birincisi Poyraz oldu. Mavi takımın sms ikincisi ise Steven oldu.
Kırmızı takımda ise en fazla oy alan yarışmacı Berkay oldu. Berkay yaptığı açıklamada, "İnanılmaz mutlu oldum. Beklemiyordum açıkçası. Bana oy atan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.
Survivor 2021’de bu hafta dokunulmazlık oyunlarını mavi ve kırmızı takımlar birer defa kazanmıştı. İki takımdan birer eleme adayı çıkarıldı. Kırmızı takım Batuhan’ı, mavi takım Poyraz’ı aday olarak gösterdi.
Son bölümdeki konseyde ise mavi takımda sms birincisi olan Poyraz'ın adaylığı düştü. Steven'ın da oylama ikinci olması nedeniyle, mavi takımın eleme adayları Sergen ve Dora oldu.
Kırmızı takımda sms birincisi olan Berkay ise "Elenmeyeceğini düşündüğüm için İsmail diyorum" dedi. Böylelikle
kırmızı takımda eleme adayları ise Batuhan ve İsmail Balaban oldu.
Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, çeyrek final öncesideki son eleme Önümüzdeki hafta Survivor'da eleme olmayacak. İki günlük dinlenme süreniz olacak. Çok güzel bir hafta sizi bekliyor. Sizlere sürprizlerimiz olacak" dedi.
Survivor 2021'de bu hafta eleme kalan Dora, İsmail, Sergen ve Batuhan arasında sms oylamasında en az oyu alarak elenen yarışmacıyı Acun Ilıcalı açıkladı. Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı mavi takımdan Sergen oldu.
Yarışmaya veda eden Sergen gözyaşlarını tutamadı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum