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Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 16 Mart Survivor'dan elenen yarışmacı

17.03.2021 00:05 | Son Güncelleme:
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Survivor'da kim elendi? Survivor 2021 sms oylaması birincisi kim oldu? İşte 16 Mart Survivor'dan elenen yarışmacı

Survivor 2021'in 16 Mart Salı akşamı ekrana gelen son bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de ünlüler takımı kazandı. Böylece elenecek yarışmacının gönüllüler takımından olacağı kesinleşti. Konseydeki oylamalarda gönüllülerden 2 yarışmacı eleme adayı olmuştu. Gönüllüler'de sms birincisi olan isim 3. eleme adayını da belirledi. Peki Survivor sms birincisi kim oldu? Survivor 2021'den kim elendi? İşte 16 Mart Salı Survivor'dan elenen yarışmacı.

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyunlarının ikisini de ünlüler kazanmayı başarmıştı. Survivor konseylerinde yapılan oylamalarla ilk iki aday belli olmuştu. Survivor son bölümde ise sms birincisi olan yarışmacı 3. eleme adayını belirledi.

SURVİVOR'DA SMS BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Survivor Türkiye’de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımında sms oy sıralaması belli oldu. Gönüllülerde halk oylamasında ise geçen hafta olduğu gibi sms birincisi olan yarışmacı yine Ayşe oldu.

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SURVİVOR’DA HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Survivor Türkiye’de bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da gönüllüler kaybetti. Kaybedilen dokunulmazlık oyunu sonrasında ilk eleme adayı Aleyna Çalışkan, ikinci eleme adayı ise Hanzade oldu.
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Gönüllüler takımında sms birincisi olan Ayşe, 3. eleme adayı olarak Yunus Emre'nin adını söyledi. Böylece Survivor'da haftanın eleme adayları Hanzade, Aleyna Çalışkan ve Yunus Emre oldu.
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GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor 2021’de geçen hafta Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyunlarının ikisini de kaybetmiş. Gönüllüler takımından eleme adayları Hanzade, Öykü Uysal idi. SMS birincisi Ayşe ise Dora’yı üçüncü eleme adayı olarak söylemişti. Bu üç isim arasından SMS sıralamasına göre en az oyu alan Öykü Uysal, Survivor Türkiye’den elendi.

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TV8 survivor
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