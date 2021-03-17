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Hakan Hatipoğlu, Survivor 2021'in şampiyonunu açıkladı: Yüzde 90 Poyraz olacak

17.03.2021 02:36 | Son Güncelleme:
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Hakan Hatipoğlu, Survivor 2021'in şampiyonunu açıkladı: Yüzde 90 Poyraz olacak

TV8'de yayınlanan Survivor 2021'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Survivor Panorama yorumcusu olan ve daha önce de Survivor'da defalarca yarışan Hakan Hatipoğlu, Survivor 2021 için şampiyonluk adayını açıkladı. Hakan Hatipoğlu, "Bu kadar net konuşuyorum. Yüzde 90 Poyraz şampiyon olacak" dedi.

Çekimleri Dominik'te yapılan Survivor'da final heyecanı şimdiden yaşanmaya başladı. TV8'de yayınlanan Survivor Panorama'da Hakan Hatipoğlu, Survivor şampiyonunun şimdiden belli olduğunu söyledi.

"BEN BUNU İLAN ETTİM"

Geçtiğimiz yıllarda defalarca Survivor'da yarışan Hakan Hatipoğlu, programda "Bu kadar net konuşuyorum, Survivor'da şampiyon yüzde 90 Poyraz olacak" dedi.

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Hatipoğlu, "Benim için Survivor şampiyonu yüzde 90 Poyraz. Yüzde 90 diyorum o kadar da net konuşuyorum. Yüzde 10'u da artık İsmail ile Ayşe paylaşırlar. Ben bunu ilan ettim" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Hakan Hatipoğlu
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