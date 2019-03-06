Survivor'da kim elendi? Türk takımında bir veda daha! İşte Survivor 2019'da 5 Mart Salı elenen isim!

Survivor 2019'un son bölümünde hem eleme heyecanı hem de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Cumartesi ve Pazar yayınlanan bölümlerde dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Türk takımında Ecem, Okay ve Hakan sms oylamasına kalan isimler olmuştu. Sms oylaması sonuçları belli oldu. Acun Ilıcalı konseyde elenen isimi açıkladı.

SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Türk takımında ada konseyinde adı yazılan yarışmacı Ecem Onaran olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isimlerden Melisa ikinci aday olarak Okay'ı, Yusuf ise Hakan'ı söyledi. Böylece Ecem, Okay ve Hakan eleme adayı olarak sms oylamasına kaldı. Bu üç yarışmacı arasında en az oyu alan isim olan Ecem Onaran elenerek Survivor macerasına nokta koydu.

ECEM'DEN VEDA KONUŞMASI

Survivor'a bu hafta veda eden isim olan Ecem ismi açıklandıktan sonra duygularını dile getirdi. Ecem Onaran, "Gerçekten zor elemelerden geçiyoruz. Milyonlarca insan arasından seçiliyoruz. Biz seçilmiş kişileriz. Gelirken performansımla bir yerlere gelmeyi hayal etmiştim. En çok buna üzülüyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Hayırlısı buymuş. Bana bu imkanı verdiğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Beni bu 12 kişi arasına dahil ettiğiniz için ben sizlere çok teşekkür ederim. Böyle olması gerekiyormuş" sözleriyle adaya veda etti.