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Survivor'da kim elendi? Türk takımında bir veda daha! İşte Survivor 2019'da 5 Mart Salı elenen isim!

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SİNEMA TV  | 06.03.2019 00:04 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasının son bölümünde, elenen isim belli oldu. Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Türk takımından üç sürpriz yarışmacı elemeye kaldı. Peki Survivor'da kim elendi? Ecem mi, Okay mı, Hakan mı adaya veda etti? Survivor'a veda eden isim sms oylamasının sonuçlarıyla belli oldu. İşte Survivor 5 Mart Salı sms oylaması ve eleme sonuçları.

Survivor'da kim elendi? Türk takımında bir veda daha! İşte Survivor 2019'da 5 Mart Salı elenen isim!

Survivor 2019'un son bölümünde hem eleme heyecanı hem de ödül oyunu heyecanı yaşandı. Cumartesi ve Pazar yayınlanan bölümlerde dokunulmazlık oyunlarını kaybeden Türk takımında Ecem, Okay ve Hakan sms oylamasına kalan isimler olmuştu. Sms oylaması sonuçları belli oldu. Acun Ilıcalı konseyde elenen isimi açıkladı.

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SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Türk takımında ada konseyinde adı yazılan yarışmacı Ecem Onaran olmuştu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isimlerden Melisa ikinci aday olarak Okay'ı, Yusuf ise Hakan'ı söyledi. Böylece Ecem, Okay ve Hakan eleme adayı olarak sms oylamasına kaldı. Bu üç yarışmacı arasında en az oyu alan isim olan Ecem Onaran elenerek Survivor macerasına nokta koydu.

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ECEM'DEN VEDA KONUŞMASI
Survivor'a bu hafta veda eden isim olan Ecem ismi açıklandıktan sonra duygularını dile getirdi. Ecem Onaran, "Gerçekten zor elemelerden geçiyoruz. Milyonlarca insan arasından seçiliyoruz. Biz seçilmiş kişileriz. Gelirken performansımla bir yerlere gelmeyi hayal etmiştim. En çok buna üzülüyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Hayırlısı buymuş. Bana bu imkanı verdiğiniz için size çok çok teşekkür ederim. Beni bu 12 kişi arasına dahil ettiğiniz için ben sizlere çok teşekkür ederim. Böyle olması gerekiyormuş" sözleriyle adaya veda etti.

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İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan’da 5 Mart Salı akşamı iletişim ödülü oynandı ve yarışmacılar ödül için ellerinden geleni yaptılar. İletişim oyunu erkeklerde ve kadınlarda ayrı ayrı oynandı. Kazanan yarışmacılar ödülü diğer arkadaşlarıyla paylaştılar.

Survivor 2019 20. bölüm iletişim ödül oyununda erkeklerde Okay ve Atakan son yarışmacı olarak mücadele ederken, dengesini kaybeden Okay, ödülü Atakan’a kaptırdı. İletişim oyununda kadınlar mücadelesinde Seda, ödülün sahibi oldu. Böylelikle yarışmacılar aileleriyle ve yakınlarıyla iletişim kurarak moral depoladılar.

MELİSA'YI ŞOKE EDEN OLAY!
İletişim ödül oyununu kazanan Seda yanında Melisa'yı da ödüle götürmek istediğini söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte teknoloji evine giden Melisa erkek arkadaşının konuşma tarzını görünce şoke oldu.

Konuşması istediği şekilde geçmeyen Melisa teknoloji evinde gözyaşlarını tutamadı. Melisa'nın moral bozukluğu adada da devam etti.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA NELER YAŞANDI?
Survivor son bölümde, Nikos dokunulmazlık oyununda başını vurduğunu söyledi. Dimitra ve Sabriye karşılaşmasını Dimitra kazandı. Tony ve Yusuf arasındaki karşılaşmayı ise Yusuf kazandı. Büşra ve Dalaka karşılaşması ise nefesleri kesti. Büşra Dalaka karşısında kazanarak takımını öne geçirdi.

Atakan ve Nikos arasındaki karşılaşmada Atakan’ın muhteşem performansı görülmeye değerdi. Atakan hem parkurda hem atışlarda rakibie büyük fark atarak durumu 6-3 yaptı. Sabriye ve Dalaka karşılaşmasını Dalaka kazandı. Durum 6-4 oldu. Hakan ve Tony arasındaki mücadeleyle Türk takımı 7-4 Yunan takımından önde yarışmaya devam etti. Daha sonra Yunan takımı durumu 7-5 yaptı. Vasilis ve Yusuf arasındaki mücadeleyi Vasilis kazanarak durum 7-6 oldu. Sude ve Afroditi arasındaki çekişmeli mücadeleyi ise Afroditi kazandı ve durum 7-7 oldu. Hikmetin galibiyetiyle durum 8-7 oldu. Elpida’nın sayısıyla durum 8-8 oluyor ve mücadele kızışıyor. Dalaka’nın Büşra karşısında kazanmasıyla Yunan takımı 9-8 dokunulmazlıkta öne geçiyor. Hikmet durumu 9-9 yaparak bayrak yarışı başladı. Bayrak yarışını Yunan takımı kazandı ve dokunulmazlık 10-9 Yunan takımının oldu. Bayrak yarışını Yunan takımı kazandı ve dokunulmazlık 10-9'luk skorla Yunan takımının oldu.

Bayrak yarışını Yunan takımı kazandı ve dokunulmazlık 10-9 Yunan takımının oldu. Böylelikle Türkiye ve Yunan takımı finalde kozlarını paylaştılar. Final oyununda ise dokunulmazlığın sahibi Yunanistan oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'ın Cumartesi ekrana gelen bölümünde haftanın ilk dokunulmazlık oyununu Yunan takımını 10-8 yenen Türk takımı kazandı. Ancak Pazar akşamı yayınlanan son bölümde oyun 9-9'a geldi. Bayrak yarışını kazanan takım ise Yunanistan oldu ve durumu 10-9 yapmayı başardı. Dokunulmazlık oyununda durumda eşitlik olunca final oyunu oynandı. Final oyununu da kazanan Yunanistan takımı bu haftaki dokunulmazlığın sahibi oldu.


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