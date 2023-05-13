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Survivor'da kim, hangi yarışmacı elendi? 12 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte eleme konseyinde yaşananlar!

13.05.2023 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da elenen yarışmacı merak konusu oldu. 12 Mayıs Cuma akşamı Survivor'da 5 araba ödülü oyunu heyecanı yaşandı. Ödül oyununun ardından toplanacak olan eleme konseyinde Survivor hayallerine veda eden yarışmacı belli olacak. Rekabetin arttığı Dominik Cumhuriyeti'nde büyük finale adım adım yaklaşılıyor. Peki, Survivor'da kim, hangi yarışmacı elendi? 12 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu?

Survivor'da kim, hangi yarışmacı elendi? 12 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte eleme konseyinde yaşananlar!

Survivor 2023 sezonu tüm heyecanıyla devam ediyor. Gün geçtikçe büyüyen ödüllere bir yenisi daha eklendi. Beş yarışmacıya birer arabanın verileceği ödül oyununda zorlu mücadele verildi. Survivor'ın 12 Mayıs akşamı yayınlanan yeni bölümünde ödül oyunuyla beraber eleme konseyi heyecanı da yaşandı. Yarışmacılardan Asena, Buse, Kürşat ve Ertuğ'dan kimin eleneceği ise merak konusu. İşte 12 Mayıs Survivor'da elenen isim kim oldu? İşte eleme konseyinde yaşananlar!

GELMİŞ GEÇMİŞ EN BÜYÜK ÖDÜL OYUNU

Survivor'da gelmiş geçmiş en büyük ödülü olarak nitelendirilen 5 araba ödülü heyecanı yaşandı. Oyununun ilk etabı gerçekleşti.

survivor 5 araba ödül

Programın 97. bölümünde ödül oyununun 2. etabı ile beş yarışmacı beş arabanın sahibi olacak.

survivor kapak

SURVİVOR'DA ELENEN İSİM KİM OLDU?

12 Mayıs Survivor'da eleme konseyi toplanacak. Bu hafta eleme potasındaki isimler Asena, Buse, Kürşat ve Ertuğ oldu. 4 yarışmacının kaderi bugün belli oluyor. Yarışmacılardan en az SMS oyu alan isim adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. Elenen isim belli olduğunda haberimizin içerisine eklenecektir.


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