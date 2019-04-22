Mynet Trend

Survivor'da kim kaç kilo verdi? Hikmet'in şaşırtan değişimi! Survivor 2019 birleşme partisinde yaşananlar

zeki.akyurek zeki.akyurek
SİNEMA TV  | 22.04.2019 00:37 | Son Güncelleme

Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'ın 52. son bölümünde merakla beklenen birleşme partisi ekrana geldi. Survivor birleşme partisinde yarışmacıların kaç kilo verdikleri de ortaya çıktı. Peki Survivor'da hangi yarışmacı ne kadar kilo verdi? İşte Survivor kızlarda ve erkeklerde en çok kilo veren isimler.

Survivor'da kim kaç kilo verdi? Hikmet'in şaşırtan değişimi! Survivor 2019 birleşme partisinde yaşananlar

Survivor Türkiye Yunanistan'da zorlu ada şartlarında mücadele eden yarışmacılar birleşme partisi öncesi tartıya çıktılar. Peki, yarışmacılar kaç kilogram verdi? Adaya 114 kilo olarak gelen Hikmet verdiği kilolarla herkesi şaşırttı. Survivor'da adeta eriyip biten Hikmet 3 ay bile olmadan 20 kio vermiş oldu.

İşte Survivor Türkiye Yunanistan’da bazı yarışmacıların verdiği kilolar:

SURVİV

Okay: 90 kg-78.7 kg= 11,3 kg

Bora:77kg - 68kg = 9kg

Hikmet:114 - 93,8 = 20, 2 kg

Kyriakos:101 kg-82,7=18,3

Nikos:74-66,1k=7,9kg

Atakan:94-86,3=7,7kg

Spyros:91kg-73,3=17 kg

Emre:80 kg-71,3 kg

Afroditi:66kg-62.8

Survivor'da birleşme partisinin en merak edilen olaylarından biri olan yarışmacıların ne kadar kilo verdiği ile ilgili merak edilenler belli oldu. Peki Survivor'da hangi yarışmacı ne kadar kilo verdi?

SURVIVOR'DA ŞARKI YARIŞMASINDA JÜRİ KİMLER OLDU?
Survivor 2019'da finale doğru heyecan devam ederken, yarışmacılar adada yaşadıkları stresli anları geride bıraktı ve birleşme partisinde şarkı söyledi. Şarkı yarışmasının juri üyeleri Murat Boz, Seda Sayan ve Yunan şarkıcı Giorgos Lianos oldu.

ŞARKI YARIŞMASINDA İLGİNÇ ANLAR!
Survivor'un birleşme partisinde yarışmacılar sahneye çıkarak tek tek performans sergiledi. Yunan yarışmacı Elpida Rantevou Stin Parallia şarkısını seslendirdi. Yunan yarışmacı izleyenlere keyifli anlar yaşatırken performansı da dikkat çekti. Şarkı yarışmasında sahneye çıkan Bora Edin Dedikodu şarkısını seslendirdi. Bora şarkısını seslendirirken Tarık Sezer şarkıyı beğenmeyince yarışmacı performansını yarıda kesti.

PARTNERHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweetiHer ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Cannes Film Festivali programı açıklandıCannes Film Festivali programı açıklandı
'Ruslar, Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor''Ruslar, Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
survivor 2019 birleşme partisi survivor 2019 kilo survivor kim kaç kilo verdi

En Çok Okunan Trend Haberler

Fenerbahçe'nin yıldızı aldatıldı mı?

Fenerbahçe'nin yıldızı aldatıldı mı?

Nagehan Alçı'ya olay sözler: O ekrana çıkmasaydı...

Nagehan Alçı'ya olay sözler: O ekrana çıkmasaydı...

'Elimize fırsat geçtiği anda Rusya’nın bir kısmını ele geçirmeliyiz'

'Elimize fırsat geçtiği anda Rusya’nın bir kısmını ele geçirmeliyiz'

Çok acı olay! Önce 2 buçuk yaşındaki oğlu şimdi de 25 günlük bebeği...

Çok acı olay! Önce 2 buçuk yaşındaki oğlu şimdi de 25 günlük bebeği...

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Ali Sunal'dan Yılmaz Erdoğan'a gönderme!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Bomba itiraf: Hoşlanıyorum

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu böyle veda etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cannes Film Festivali programı açıklandı

Cannes Film Festivali programı açıklandı

'Ruslar, Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor'

'Ruslar, Türkçeyi Türk dizilerinden öğreniyor'

The Witcher dizisi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı

The Witcher hakkında yeni detaylar

Oyuncak Hikayesi'nden yeni fragman

Oyuncak Hikayesi'nden yeni fragman

İstanbul Modern'de Çin sineması rüzgarı

İstanbul Modern'de Çin sineması rüzgarı

Amatör oyunculardan aksiyon filmi

Amatör oyunculardan aksiyon filmi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.