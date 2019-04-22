Survivor'da kim kaç kilo verdi? Hikmet'in şaşırtan değişimi! Survivor 2019 birleşme partisinde yaşananlar

Survivor Türkiye Yunanistan'da zorlu ada şartlarında mücadele eden yarışmacılar birleşme partisi öncesi tartıya çıktılar. Peki, yarışmacılar kaç kilogram verdi? Adaya 114 kilo olarak gelen Hikmet verdiği kilolarla herkesi şaşırttı. Survivor'da adeta eriyip biten Hikmet 3 ay bile olmadan 20 kio vermiş oldu.

İşte Survivor Türkiye Yunanistan’da bazı yarışmacıların verdiği kilolar:

Okay: 90 kg-78.7 kg= 11,3 kg

Bora:77kg - 68kg = 9kg

Hikmet:114 - 93,8 = 20, 2 kg

Kyriakos:101 kg-82,7=18,3

Nikos:74-66,1k=7,9kg

Atakan:94-86,3=7,7kg

Spyros:91kg-73,3=17 kg

Emre:80 kg-71,3 kg

Afroditi:66kg-62.8

Survivor'da birleşme partisinin en merak edilen olaylarından biri olan yarışmacıların ne kadar kilo verdiği ile ilgili merak edilenler belli oldu. Peki Survivor'da hangi yarışmacı ne kadar kilo verdi?

SURVIVOR'DA ŞARKI YARIŞMASINDA JÜRİ KİMLER OLDU?

Survivor 2019'da finale doğru heyecan devam ederken, yarışmacılar adada yaşadıkları stresli anları geride bıraktı ve birleşme partisinde şarkı söyledi. Şarkı yarışmasının juri üyeleri Murat Boz, Seda Sayan ve Yunan şarkıcı Giorgos Lianos oldu.